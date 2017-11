El Berguedà serà a l'iFest, per a l'impuls de la innovació tecnològica per part dels joves

Cinc centres educatius del Berguedà participen aquest dijous en l'iFest al Palau Sant Jordi. Es tracta d'un esdeveniment d'innovació, ciència, tecnologia i emprenedoria impulsat pel programa Catalunya Emprèn de la Generalitat i per l'Ajuntament de Barcelona. El programa està destinat a estudiants dels últims anys de batxillerat, FP, graus universitaris, màsters i doctorats.

L'Agència de Desenvolupament del Berguedà ha explicat que hi participaran Xarxa, l'institut l'Alt Berguedà, el Guillem de Berguedà, SES Serra de Noet i l'escola Vedruna. Aquesta jornada tindrà la participació de persones «amb una destacada trajectòria professional emmarcada en diferents àmbits»; així com diferents empreses com Pal Robotics, Zero 2 Infinity, Mind the Byte, Vodafone, i2CAT, Pangea i eCooltra.