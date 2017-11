El model de transport a demanda del Berguedà, explicat a Brussel·les

El president del Consell Comarcal del Berguedà, David Font, ha explicat avui a Brussel·les el model de transport a demanda que s´utilitza al Berguedà. Ho ha fet dins de l´acte "European City Regions facing the challenges", amb l´objectiu d´intercanviar coneixement i bones pràctiques entre diverses regions europees.



Concretament, David Font ha participat en la part solucions innovadores de mobilitat. El Consell Comarcal del Berguedà ha estat convidat per la Diputació de Barcelona, mitjançant la regió de Hannover. L´acte ha tingut lloc al Comitè de les Regions, a la capital europea.



El transport a demanda es porta a terme a 13 municipis del nord del Berguedà. Durant el 2018, està previst que s´amplïi a 8 nuclis rurals més del sud de la comarca. Consisteix en connectar els municipis més petits que no tenen línia regular d´autobús amb la parada de transport públic més propera.



Els usuaris han de demanar el servei – que es fa en taxi – abans de les 5 de la tarda del dia anterior. Aquest sistema dóna servei als municipis més petits i és molt més sostenible que mantenir moltes línies d´autobús amb baixes ocupacions. Es tracta d´un model innovador, ja que és sostenible econòmicament i ambientalment.





He tingut l´oportunitat de parlar del model de transport a demanda al #Berguedà. Experiència i reptes de millora futurs! Gràcies @diba! pic.twitter.com/TdgN59m7Q8 — ??Font | 1OCT ?? 21DES ?? (@david_font) 28 de novembre de 2017