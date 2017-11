El president del PP al Berguedà titlla l'alcaldessa de Berga de la CUP de «vedet independentista»

Joan Antoni López Noguera, exregidor del PP a Berga i president del partit al Berguedà ha titllat a l'alcaldessa de Berga Montse Venturós de «vedet independentista». En una compareixença de premsa emmarcada dins de la precampanya del 21-D, López Noguera ha valorat l'acció de govern dels cupaires a Berga, consistori en el que els populars no tenen representació ja que la Junta Electoral al seu dia no els va admetre la candidatura per irregularitats. Els recursos del PP davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i del Tribunal Constitucional no van prosperar

Segons ha assegurat Joan Antoni López, el govern de la CUP de Berga «ha dedicat la primera part de la legislatura a intentar ser els més independentistes dels independentistes, que la nostra alcaldessa fos la vedet independentista i hem vist que darrera de tot això hi ha molts projectes que han quedat per fer» sense esmentar-ne cap. «Nosaltres creiem que ens hem de deixar de circs mediàtics i el que hem de fer és començar a treballar per la nostra ciutat». López Noguera creu que «aquesta serà una legislatura perduda» amb «molt bombo però poca feina».

«Recuperar la normalitat democràtica»

Joan Antoni López Noguera ha comparegut acompanyat d'Alberto Villagrasa número 6 de la llista del PP que ha assegurat que a les eleccions del 21-D han de servir perquè Catalunya «recuperi la normalitat democràtica». Villagrasa ha fet una crida a «respectar la llei perquè sense llei no hi ha democràcia» i ha assegurat que «el senyor Puigdemont i el senyor Junqueras només han treballat per una part dels catalans». Segons ell, el PP vol treballar «per a tots els catalans» i els «problemes reals» dels ciutadans.

Per la seva banda, Joan Antoni López Noguera, que ocupa el número 18 de la llista popular, ha dit que el Govern de la Generalitat «ha de posar fil a l'agulla» per completar el desdoblament de l'E-9 i per treure més suc del potencial turístic del Berguedà. Amb tot, ha dit que encara no sap si aquestes qüestions, finalment, s'inclouran en el programa electoral del PP que s'està redactant.