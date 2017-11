El Berguedà accepta les deixalles de la Cerdanya fins a un màxim de 2.000 tones

Els alcaldes berguedans han acceptat la proposta de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) que l'abocador comarcal de Font Ollera rebi residus sòlids urbans provinents de la Cerdanya. Hi han posat condicions com que el volum de deixalles provinent d'aquesta comarca veïna no superi les 2.000 tones anuals i que treballin per augmentar el percentatge de recollida selectiva, segons ha explicat a Regió7 el president del Consell Comarcal, David Font.

L'abocador comarcal de Font Ollera estrenat l'any 1996, rebrà a partir del 2018 brossa provinent de la Cerdanya. Ho farà en moments puntuals perquè la comarca veïna continuarà portant les seves deixalles a una planta incineradora d'Andorra com fa actualment. Tanmateix, no les hi pot dur els caps de setmana perquè la planta està tancada ni tampoc dues vegades l'any quan aquest equipament fa parades tècniques de manteniment, segons ha explicat a aquest diari Ramon Moliner, president del Consell Comarcal de la Cerdanya. Per això, l'Agència de Residus de Catalunya ha proposat el Berguedà per dur-hi aquesta brossa. «Es tracta de trobar una alternativa perquè puguem cobrir aquests moments puntuals». Moliner ha dit que actualment «no sabem què portarem al Berguedà».

Els alcaldes berguedans han posat una limitació a la quantitat de brossa. En concret, 2.000 tones anuals revisables cada any. La voluntat del Consell del Berguedà és que el conveni que hauran de subscriure entre els dos organismes comarcals perquè la Cerda-nya pugui abocar a Font Ollera es renovi cada any. La Cerdanya pagarà 73,55 euros per cada tona abocada a Font Ollera el 2018. Aquest és el preu que hi ha establert per fer-ho i és revisable.

Entre les condicions acordades pels batlles berguedans també hi ha que la Cerdanya no podrà abocar a Font Ollera les deixalles voluminoses i s'instarà els responsables d'aquesta comarca a «a millorar el percentatge de recollida selectiva que té».

Un cop els alcaldes berguedans han expressat la seva opinió, es farà arribar als responsables de l'Agència de Residus de Catalunya. I els responsables dels dos consells comarcals començaran a negociar el conveni que haurà de regir la portada de deixalles de la Cerdanya al Berguedà. En qualsevol cas, i atès que ja ens trobem a final l'any, ben probablement Font Ollera no començarà a rebre brossa de l'altra banda del Moixeró fins a l'any 2018.

El president del Consell Comarcal del Berguedà ha explicat que els alcaldes berguedans «han entès que es tracta d'un treball entre territoris per resoldre problemes puntuals en els abocaments de la Cerdanya». Font ha recordat que al seu dia el Berguedà també es va veure obligat a portar les seves deixalles a l'abocador del polígon de Bufalvent al Bages.



Reducció de les deixalles



Actualment, l'abocador comarcal de residus sòlids urbans de Font Ollera rep entre 19.000 i 20.000 tones anuals de deixalles de la comarca. Els responsables del Consell Comarcal calculen que aquesta xifra es reduirà exponencialment amb el nou model de gestió que ja s'ha començat a implantar. Com ha informat aquest diari, a Berga i a Gironella ja es fa la recollida de matèria orgànica de grans productors (restaurants, botigues, hotels) porta a porta.

La recollida porta a porta per a totes les deixalles s'aplicarà a Bagà, Guardiola de Berguedà, la Pobla de Lillet i Sant Julià de Cerdanyola després de Reis. Posteriorment l'aplicació s'estendrà a la capital, Berga, i als muncipis d'Avià i Cercs. I en la tercera fase s'hi incorporaran Puig-reig, Gironella, Olvan i Casserres. La resta de municipis de la comarca faran la recollida selectiva amb illetes de contenidors d'accés controlat i que s'aplicarà en paral·lel al porta a porta.

Els gestors públics estimen que l'aplicació d'aquest nou sistema servirà per reduir exponencialment el volum de deixalles que van a parar a Font Ollera, ja que augmentarà el percentatge de la recollida selectiva, que actualment no arriba al 30% i situa el Berguedà en un dels pitjors llocs del rànquing català.

Els tècnics estimen que amb el nou sistema de recollida la nova vida útil de l'abocador comarcal serà de 25 anys més.