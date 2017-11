Gironella trasllada al Local del Blat el sopar de la Fira de la Puríssima

El Local del Blat de Gironella acull aquest dissabte 2 de desembre, el sopar de la Fira de la Puríssima que dóna el tret de sortida del certamen que se celebrarà el 8 de desembre i que amplia el seu programa d'activitats. Enguany, el sopar en lloc de fer-se a l'església vella es traslladarà a un emplaçament que ofereix més capacitat, comoditat i més serveis com és el Local del Blat. En aquesta edició l'àpat anirà a cura de l'equip del Victòria. El seu responsable Eduard Finestres ha explicat en la presentació celebrada aquest dimecres, que proposaran "un viatge a través dels productors ecològics del Berguedà" dins de la filosofia "del respecte a l'entorn i al paisatge". Al sopar El Berguedà a Taula hi haurà productes de 12 productors berguedans servits a través de 6 tastos tot plegat acompanyat de vídeos per donar a conèixer els productors i la seva feina.

A diferència del que s'havia fet en les altres edicions els plats no seran exclusivament de blat de moro escairat sinó que s'acompanyaran de diferents productes del Berguedà. A més, enguany a banda del sopar hi haurà música en directe. Els tiquets costen 20 euros es poden comprar fins el dia 30 de novembre a l'Ajuntament de Gironella, al Victòria al Corpus i a Dietètica Beth.

Aquest sopar marca l'inici de la Fira de la Puríssima. I el mateix dissabte 2 de desmebre es farà l'acte d'encesa dels llums de Nadal amb "un record als presos polítics" ha indicat l'alcalde David Font.

La gastronomia agafa més pes a la mostra

La gastronomia agafa enguany més pes a la Fira de la Purísisma de Gironella segons ha detallat la regidora de Promoció Econòmica Maria Àngels Sallés. Així del 6 al 10 de desembre 17 establiments del poble entre bars i restaurants participaran al primer "De Puríssima Tapa" i oferiran tapes a 2 euros. L'objectiu és que hi hagi activitats relacionades amb la fira com a reclam i atractiu "per als visitants que facin estada a Gironella" no només el dia de la mostra sinó tots els dies del pont.

Per la seva banda, l'alcalde David Font ha explicat que "hem detectat que la gastronomia vinculada a un esdeveniment comercial com la Fira de la Puríssima té atractiu per a la gent que ens visita i volem que continuiï sent així"

El blat de moro, l'estrella

El repartiment de l'escudella del blat de moro escairat és l'estrella de la Fira de la Puríssima. Enguany , el tast el presidirà el cuiner berguedà Xevi Poll. Al voltant d'aquest producte singular hi haurà els actes habituals del certamen dedicat a la mostra d'oficis artesans al barri vell i parades comercials: l'esmorzar de la fira, la trobada de gegants i grallers que enguany arriba als seus 30 anys, el concurs de l'allioli, l'espai cuina a l'església vella que serà un taller per a la mainada, un l'espectacle d'animació com el de titelles gegants amb la companyia Xip-Xap o una cantada de nadales. Enguany a més es recupera la quina i s'aposta per la implicació del jovent en el tercer concurs de fotos per Instagram del certamen. També es farà una performance sobre el blat de moro al pont Vell.

Campanya de Nadal

La mostra donarà el tret de sortida de la campanya de Nadal del comerç local. La presidenta de l'Associació de Botiguers i Comerciants de Gironella Núria Masforrol ha explicat que hi participen 55 establiments i que el lema d'enguany d'aquesta proposta és "Segueix buscant la teva estrella al comerç de Gironella" i que oferirà regals