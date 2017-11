La Fira dels Jocs i de Nadal de Berga amplia el seu espai

La cinquena edició de la Fira del Joc i de Nadal de Berga que tindrà lloc el 6 de desembre, tindrà més espai. Enguany per primera vegada ocuparà el lateral perquè es tallarà aquest espai al trànsit de vehicles i tampoc no s'hi podrà estacionar des de la plaça Viladomat i fins a l'alçada del carrer Lluís Millet. Aquest espai es destinarà a posar-hi més jocs. Així ho han explicat aquest dijous Francesc Ribera, el regidor de Promoció Econòmica de Berga i Òscar García, impulsor de la mostra.

La mostra couparà tres espais diferenciats al Vall: una primera vela dedicada a tota mena de jocs on es podrà jugar gratis com sempre, una segona dedicada a Fira de Nadal amb 17 expositors i una tercera ocupada per botiguers de jocs i assessors "o ajudants dels Reis Mags" ha bromejat García. Enguany a les veles hi haurà 10 estufes

La mostra creixerà amb el lateral del Vall tancat al trànsit de vehicles. Aquí s'hi ubicaran jocs com els cèrcols o la rutlla que requereixen més espai.

Les veles estaran ateses per 29 monitors que assesoran als visitants i vetllaran perquè tot vagi bé. Garcia ha destacat que "sense els monitors la fira no es podria fer". L'objectiu del certamen "és que grans i petits juguin junts" ha destacat García. Els orgamitzadors esperen superar enguany la xifra de 3.000 visitants. Amb tot el regidor de Promoció Econòmica ha dit que si ve l'assistència és un indicador per mesurar la requesta d'un certamen "no és l'únic i no és el més important" ja que el consistori aposta per la qualitat més que no pas per la quantitat.