Un projecte per processar els cereals guanya el premi Emprenedor 2017

L'Escairador, un projecte per processar cereals de Maria Costa i Jordi Claramunt ha guanyat el primer premi Emprenedor del Concurs d'Idees Emprenedores 2017 que promou l'Agència de Desenvolupament del Berguedà. Els premis s'han lliurat aquesta tarda a l'Hotel Ciutat de Berga.

Enguany s'han presentat un total de 17 candidatures als guardons, la mateixa xifra que les dues edicions anteriors.

Els seus impulsors defineixen l'Escairador com «un projecte de vida» que té per objectiu recuperar una antiga finca agrícola en desús per processar cereals, una iniciativa en el sector de l'agroalimentació que aposta per la sostenibilitat.

El segon premi ha estat pel projecte Microsprints Permanents d'Orientació, de Pau Llorens. Consisteix «en adaptar les curses d'orientació a un espai molt reduït, apropant aquest esport a nous públics». Un microsprint «es caracteritza per tenir una durada de 3 a 10 minuts».

El tercer premi ha estat per la iniciativa a Peu de Roques ,de Maria Àngels Boixadera consistent en fer una la plantació de cultius per facilitar nèctar i pol·len a les abelles «durant tot l'any evitant la transhumància que es feia per resoldre aquesta mancança».

A banda del premi, el jurat va decidir distingir tres candidatures pels projectes del territori com és L'escairador, el Peu de Roques i l'Hort del Met del jove Carles Riu de Gósol que es dedica a fer productes ecològics com els pèsols negres.

El premi a la Millor idea emprenedora ha estat per Daina Ecobags de Laia Alàs que projecte fer bosses de mà artesanals «amb materials reutilitzats provinents de sobrants d'indústries».

L'emprenedoria de la comarca

L'acte ha estat conduït per Laia Andreu, una de les guanyadores del concurs de l'any passat amb el seu projecte Onvaig.cat, que ha engrescat als participants a continuar amb el seu projecte tot i no haver estat els guanyadors del certamen.



Per la seva banda, David Font, president de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, ha volgut felicitar a totes les persones que s'han presentat a la sisena edició del certamen per formar part del món de l'emprenedoria de la comarca. "Un valor a l'alça, una oportunitat per tirar endavant grans idees pel territori i per a les seves persones", ha dit. En aquest sentit, ha anunciat que de les més de 100 propostes d'emprenedors que s'han presentat al certamen des de la primera edició, el 80% encara estan en actiu. "Això demostra la bona salut per la que passa aquesta cultura a la nostra comarca", ha valorat. També ha estat present a l'acte Jordi Porta, representant de Caixa Bank al territori, que ha felicitat a tots els emprenedors participants a la iniciativa i la presidenta del jurat, Sílvia Cubo, la presidenta de l'Associació de Joves Empresaris de la Catalunya Central (AiJEC), que ha demanat als emprenedors que aprenguin a "equivocar-se" i a "envoltar-se de persones millors que vosaltres per a fer realitat els vostres projectes".



Els assistents al lliurament de premis han visionat un vídeo per conèixer les experiències d'alguns dels guanyadors de les darreres edicions del concurs.