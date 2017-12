Bones previsions d´ocupació pel pont de la Puríssima a les comarques de muntanya de la Catalunya Central

Arxiu particular

Casa de Turisme rural a Avià Arxiu particular

Les comarques de muntanya de la Catalunya Central encaren un pont de la Puríssima amb unes previsions d'ocupació un pèl superiors a les de l'any passat.

És el cas del Berguedà, on les cases rurals d'aquest territori preveuen una ocupació del 90% durant els primers dies de pont i del 100% durant el cap de setmana. El motiu, segons ha explicat a l'ACN el president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà, Jordi Pellicer, és que enguany els festius s'escauen millor, amb un dimecres i un divendres no laborables. Pellicer ha assegurat que ni el procés polític que viu el país, ni tampoc la crida perquè la gent vagi a Brussel·les a donar suport al govern destituït estan tenint conseqüències negatives sobre l'ocupació. D'altra banda, com ja és habitual en aquestes dates, Osona també esdevé destí turístic pel Mercat Medieval de Vic i la Fira de l'Avet d'Espinelves, que solen atraure entre 80 i 100.000 persones a la comarca i que, conseqüentment, acaben revertint en uns bons nivells d'ocupació a les cases i hotels.

El client majoritari dels hotels de la Catalunya Central és l'empresari i, per aquest motiu, l'ocupació sol ser baixa en dies festius com els del pont de la Puríssima. Tanmateix, pel sector turístic rural, aquest pont de desembre és dels més forts de l'any i, després d'una caiguda en l'ocupació de l'any passat, enguany es torna a recuperar la tendència amb unes previsions d'ocupació que volten el 100%.

És el cas del Berguedà, on el turisme rural assegura que ni el procés polític que viu el país, ni tampoc la crida de l'ANC i Òmnium perquè la gent viatgi a Brussel·les a donar suport al govern destituït estan tenint conseqüències negatives sobre el turisme. De fet, el president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà, Jordi Pellicer, ha assegurat que, ni la manca d'un dels reclams més turístics durant la tardor al Berguedà, els bolets, està tenint conseqüències negatives.

Pellicer ha assegurat que, a les portes de les festes de Nadal, les previsions són "extraordinàries" i, a hores d'ara, ja no hi ha cap casa gran de turisme rural lliure per als dies de cap d'any.



Port del Comte, a mig gas



L'estació d'esquí solsonina del Port del Comte obrirà portes aquest dissabte amb les instal·lacions a mig gas. De moment, la falta de neu fa que el complex només pugui obrir la zona de debutants, trineus i tobogans, a diferència de l'any passat, quan una nevada inesperada va permetre obrir el 100% de pistes de l'estació. El seu director, Albert Estella, confia que el fred d'aquests darrers dies els permeti obrir alguna pista.



Pràcticament ple total a Montserrat



A Montserrat, una de les zones turístiques per excel·lència del Bages i de la Catalunya Central, la previsió d'ocupació se situa a l'Hotel Abat Cisneros i a les Cel·les Abat Marcet al 95% entre el dimecres 6 de desembre i el dissabte 9, una xifra superior a la de la tendència dels darrers anys, quan l'ocupació ha estat d'entre el 50 i el 65%.



El Mercat Medieval de Vic i la Fira de l'Avet, cites anuals rellevants pel sector hoteler d'Osona



Dimecres 6 de desembre es dona el tret de sortida al Mercat Medieval de Vic, que s'allargarà fins diumenge 10, i coincideix també amb la 37a edició de la Fira de l'Avet d'Espinelves, que també s'allargarà fins el dia 10. Tot i que la d'Espinelves és molt més antiga, des de fa anys les dues fires s'han convertit en un reclam turístic molt rellevant per les dues poblacions però també per la comarca. L'assistència aquests dies al Mercat Medieval es preveu que se situï als 100.000 visitants, mentre que la Fira de l'Avet al petit municipi d'Espinelves sol acollir entre les 60.000 i les 80.000 persones. Conseqüentment, aquestes xifres acaben revertint en uns bons nivells d'ocupació a les cases i hotels de la comarca. És el cas, per exemple, de l'allotjament al Seminari de Vic que, pels dies del Pont de la Puríssima, ja tenen ocupades el 95% de les places.