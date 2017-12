La Fundació Hospital Sant Bernabé dóna el tret de sortida al Nadal amb la festa infantil del concurs de dibuix

La Fundació Hospital Sant Bernabé ha donat el tret de sortida a les festes de Nadal amb la festa infantil del concurs de dibuix, celebrada aquesta setmana. Hi van participar quitxalla i familiars dels treballadors del centre així com usuaris i nens ingressats. Fonts del centre han explicat que per segon any consecutiu, la pallasa Trafalgar va ser l´encarregada d´animar la festa, "en la que hi va haver regals per a tots els participants i premis per als millors dibuixos". Un dels dibuixos guanyadors del concurs és el que s´utilitzarà com a imatge de la felicitació nadalenca de la Fundació.

Els premis del concurs de dibuix d´enguany han estat per a Queralt Zambrano per a la categoria de nens i nenes de 4 a 6 anys; Marina Mora per a la categoria de nens i nenes de 7 a 10 anys; Ferran Forcada per a la categoria de nens i nenes de 11 a 12 anys; i l´equip de l´Hospital de Dia d'Oncologia per a la categoria de majors de 16 anys.

Tots els dibuixos participants al concurs estaran exposats durant totes les festes de Nadal al vestíbul de l´Hospital.