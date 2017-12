Núria Alàs rep el premi Santa Bàrbara en homenatge a la lluita minera del 1977

«Aquest no és un premi per a mi, és per als valents que es van tancar a la mina, alguns dels quals ja no hi són, i per a les moltes persones que vam sortir al carrer a defensar el seus drets i acabar el caciquisme que hi havia a Carbones de Berga». Quaranta anys després de la tancada que el 1977 van fer uns minaires, Núria Alàs, esposa d'un d'ells, Ramon Sobrevias, i membre fundadora de la Unió Sindical Obrera, ha rebut el premi Santa Bàrbara de la Vila de Cercs en reconeixement al seu lideratge. Alàs va guiar el comitè de dones que va liderar una mobilització que va aturar l'activitat minera.

El Museu de les Mines de Cercs va viure aquest dissabte l'acte oficial d'entrega del premi Santa Bàrbara, precedit per la sessió extraordinària del ple municipal, encapçalada per l'alcalde, Jesús Calderer. L'atorgament del premi en homenatge a la lluita laboral i sindical de l'any 1977 arribava en un nou moment històric de lluita a la comarca i el país per drets fonamentals, com van fer notar alguns dels assistents.

En l'entorn ara reconvertit en l'equipament cultural de les mines de Cercs, a Sant Corneli, l'entrega del guardó va adquirir un to de solemnitat històrica. Han passat quatre dècades des que Núria Alàs, als vint-i-un anys, va decidir sortir al carrer i iniciar una lluita que ha marcat la seva vida: «els nostres marits eren tancats a la mina i nosaltres no ens podíem quedar a casa, havíem de fer alguna cosa i vam decidir sortir al carrer».

Per a Alàs, que ara té 61 anys, el premi ha suposat «remoure moltes sensacions que ja tenia arxivades però que per a mi són molt importants... mai a la vida hauria pensat que em farien un reconeixement a mi pel comitè de dones, hauria de ser per als minaires que es van tancar... el que vam fer és el que tocava per donar la cara pels marits, fills, germans, cu-nyats i pares... vam començar tres o quatre amb un megàfon i quan ens en vam adonar no es veia el final de la cua». Alàs va agrair l'entrega del premi i el reconeixement que suposa per a aquella generació de treballadors.

L'any 1977, 225 miners es van tancar a les galeries per reclamar un acord que aturés un expedient de regulació per part de Carbones de Berga que havia de deixar sense feina 429 treballadors. La tancada, el 7 de desembre, es va allargar fins al dia 11, quan finalment es va arribar a un acord. La tancada va derivar en una gran mobilització a la comarca amb milers de familiars dels miners al carrer.

En l'acte, l'alcalde de Cercs va lloar el paper que va tenir no tan sols Alàs, sinó també tantes altres persones anònimes que com ella van lluitar per uns drets i unes condicions laborals mínimes que quatre dècades després sembla que siguin de tota la vida. La jornada es va completar amb un concert a càrrec de la Coral Kantikum de l'Escola Municipal de Música de Puig-reig i una traca en honor a Santa Bàrbara a la plaça de Sant Romà.