Els jutjats vells de Berga seran l´escenari d´un ´room escape´ per Nadal

Escapar de les antigues instal·lacions dels jutjats de Berga. Aquest serà el repte dels participants al room escape que organitzen Insomnia Corporation i l'Ajuntament de Berga dins de les activitats del Juguem Jugant, el programa lúdic i d'oci de les festes de Nadal que s'allargaran des del 16 de desembre i fins el 7. El consistori, amb col·laboració del teixit associatiu de la ciutat, amplia la programació amb l'objectiu d'arribar a més públic. Més de mig centenar d'activitats formen part d'aquesta agenda nadalenca que pot consultar-se, en la seva totalitat, a la pàgina web www.ajberga.cat.

Una de les més esperades és el 'room escape'. La bona acollida de la proposta l'any passat, amb més de 250 persones participants, ha fet replantejar el format als organitzadors i enguany, l'activitat es realitzarà dues tardes, enlloc d'una. Així ho ha explicat Climent Vila, d'Insomnia Corporation, que ha recordat que els participants "hauran d'intentar sortir dels jutjats vells superant les proves que es plantegin" que ja ha advertit, "seran diferents a les de l'any passat i per a tota la família, perquè tothom pugui participar-hi". L'activitat serà els dimecres i el dijous 27 i 28 de desembre de 5 a 2/4 de 10 de la nit. Enguany, com a novetat, es repartiran tiquets a partir de mitja hora abans per distribuir els participants en diverses franges horàries i "evitar esperes llargues". L'entrada serà gratuïta i es recomana que els menors de 16 anys vagin acompanyats d'adults.

En total s'han programat més de mig centenar d'activitats, "variades i per a tothom", com ha explicat la regidora de Joventut i Festes, Mònica Garcia, tot i que amb una especial atenció a les franges d'edat infantils i juvenils, tenint en compte que bona part de les propostes s'han programat per omplir els dies de vacances nadalenques dels estudiants. Tallers com el de fotoperiodisme, de circ o de skate; espectacles infantils i teatre al carrer; o visites guiades formen part d'aquesta programació que també inclou els actes que formen part, de manera indestriable, de l'agenda nadalenca berguedana com les representacions d'Els Pastorets, el concert de Sant Esteve, així com també l'arribada dels Patges i dels Reis de l'Orient.

Més activitats per Santa Eulàlia

Dins dels actes també s'hi inclou la celebració de Santa Eulàlia, la festa major d'hivern de Berga. Enguany, la majoria dels actes, se celebraran el cap de setmana del 16 i 17 de desembre per no coincidir amb el Pont de la Puríssima. El tret de sortida, però, serà el diumenge 10 de desembre coincidint amb el dia de la patrona, amb una audició de sardanes i la inauguració de la Subhasta Solidària de la Fundació Privada Tutelar del Berguedà a l'antic cinema Catalunya.

La regidora Mònica Garcia ha explicat que "cada any s'intenta incorporar alguna activitat nova a la celebració". Segons Garcia, l'objectiu és convertir "la festa major d'hivern en la festa de la cultura de la ciutat". És per això que a banda del concert que ofereix des de ja fa tres anys la Banda de l'Escola Municipal de Música de Berga, s'hi han afegit d'altres propostes com un espectacle infantil a la tarda i un concert a la nit. A més a més, també es manté el vermut musical. El director de la banda de l'escola de música ha detallat que l'objectiu del centre és "revertir" en forma de concerts "la inversió municipal que es fa per mantenir l'activitat musical a la ciutat". Concretament, aquest concert de Santa Eulàlia serà el dissabte 16 de desembre a les 7 de la tarda a la carpa instal·lada al passeig de la Indústria. Durant el concert hi haurà una xocolatada a càrrec de l'AMPA del centre.