Berga celebra avui la Fira del Joc i de Nadal

El passeig de la Indústria (el Vall) de Berga acull avui la cinquena edició de la Fira del Joc i de Nadal de Berga. Enguany per primera vegada ocuparà el lateral perquè es tallarà aquest espai al trànsit de vehicles i tampoc no s'hi podrà estacionar des de la plaça Viladomat fins a l'alçada del carrer Lluís Millet. Aquest espai es destinarà a posar-hi més jocs. La mostra ocuparà tres espais diferenciats al Vall: una primera vela dedicada a tota mena de jocs on es podrà jugar gratis com sempre, una segona dedicada a Fira de Nadal amb 17 expositors i una tercera ocupada per botiguers de jocs i assessors. Les veles estaran ateses per un total de 29 monitors que assessoraran i ajudaran.