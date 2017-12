Berga es converteix en la capital del joc per un dia

Berga s'ha convertit, com cada 6 de desembre, en la capital del joc. Ja fa cinc anys que la ciutat acull la Fira del Joc i de Nadal. La mostra, organitzada per la Cia de Jocs l'Anònima i l'Ajuntament de Berga està plenament consolidada, tal i com s'ha demostrat al llarg del dia: el recinte firal s'ha omplert de petits i grans amb ganes de passar una bona estona descobrint les noves propostes lúdiques que s'hi han presentat o recordant jocs de tota la vida.

Al llarg de tota la jornada els tres espais de la mostra, al passeig de la Indústria de Berga, han estat un anar i venir de persones. Com cada any, la zona dels jocs ha estat la més concorreguda. Al llarg de les parades s'hi han pogut veure famílies senceres compartint una estona amb la múltiple oferta de jocs de taula que s´hi presentava; un grup d´amics nascuts a la dècada dels 80 que s´espremien el cervell per guanyar als col·legues; o pares donant un cop de mà als seus fills per construir una gran torre amb peces de fusta.

Més enllà dels jocs tradicionals i d´algunes propostes ja conegudes entre bona part del públic, la mostra ha presentat també algunes novetats com la presència de marques que han aterrat fa poc al sector o d´altres que presenten noves maneres de jugar. Enguany també, al carrer paral·lel al passeig no s´hi ha permès el trànsit de vehicles i el joc ha envaït la via pública.

Òscar Garcia, de la Cia de Jocs l'Anònima, després de veure l'afluència de visitants del matí, ha fet una primera valoració molt positiva de la fira. "Nosaltres volem que la gent sigui feliç jugant", recordava mentre passejava d´estand a estand per comprovar que tot funcionava correctament. Al darrere de la mostra, hi ha moltes hores de feina i també la tasca d'un gran equip de monitors que expliquen com funciona cada joc.

Entre partida i partida, els visitants també han pogut passejar entre les parades de productes i articles nadalencs dels establiments de la ciutat, així com també d'entitats i centres educatius per recaptar beneficis per les seves activitats. Un dels espais més concorreguts ha estat el que ocupaven les botigues de jocs. Com cada any, la mostra s'ha complementat amb un espai de vendes.

En els darrers anys, el joc ha agafat embranzida a Berga i a la resta de comarca. A banda de la celebració d'aquest certamen, que molts veïns ja tenen integrat al seu calendari, al llarg de l'any s'organitzen d'altres activitats que tenen com a objectiu el foment del joc, com és el cas de les tardes temàtiques que s'organitzen una vegada al mes a Berga, on persones de diferents generacions es troben per compartir una estona divertida.