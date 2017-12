El Consell esperarà fins al juny del 2018 per saber si Berga li ven la biblioteca

Estat de la zona de despatxos de la seu del Consell Comarcal on s´està treballant

Primer semestre del 2018. Aquesta és la data límit que el govern del PDeCAT-PSC del Consell Comarcal s'ha fixat per saber si l'executiu de Berga accepta la seva proposta de comprar-li les quatre plantes de la biblioteca ubicades just a sota de la seu de l'ens comarcal. El Consell s'ha plantejat créixer verticalment i ocupar aquestes plantes per encabir-hi tots els seus serveis, ja que té una manca d'espais des de fa anys que cada cop és més important.

En declaracions a Regió7, el president de l'ens comarcal, David Font, ha explicat que ja han traslladat una oferta al govern de la CUP de Berga. El Consell Comarcal ha fet taxar aquestes quatre plantes. L'import de la taxació és de 711.080 euros. I aquesta és la xifra que han proposat al govern de Berga. Ara estan pendents de mantenir una segona trobada amb els governants de la capital per continuar negociant. Font s'ha mostrat esperançat d'arribar a un acord.

Tal com ja va avançar aquest diari l'1 de setembre d'enguany, l'Ajuntament de Berga estudia traslladar la biblioteca Ramon Vinyes i Cluet, ubicada als pisos inferiors de la seu del Consell Comarcal, a l'edifici buit del convent de Sant Francesc. Aquest immoble roman tancat des del 2014 i el consistori berguedà en té cedit l'ús des del 2016 per un termini de 25 anys. El govern de Berga aposta per convertir les plantes d'aquest immoble amb un total de 3.500 metres quadrats en un centre cultural que aixoplugui diferents serveis, entre els quals la biblioteca i també l'Arxiu Històric Comarcal ubicat al Pavelló de Suècia.

Des del 1995, la biblioteca Ramon Vinyes i Cluet ocupa els quatre pisos d'un edifici a la plaça d'Europa compartit amb el Consell Comarcal. Aquest ens té la seu en 700 metres quadrats en dos pisos sobre dels quatre de la biblioteca. David Font ha dit que esperaran durant el primer semestre del 2018 per saber si el consistori berguedà els dóna una resposta positiva o bé han de pensar en una altra opció. Aquest espai acollirà els 52 treballadors de l'ens i els 30 de l'Agència del Berguedà.