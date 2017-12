Gironella escalfa motors per una nova edició de la Fira de la Puríssima

L'olor d'escudella de blat de moro escairat s'escamparà divendres, 8 de desembre, pels carrers del nucli antic de Gironella. La vila celebra la Fira de la Puríssima, amb el tast de blat de moro escairat com a acte estrella. El tradicional i concorregut tast es complementarà amb nombroses propostes. Per una banda, les tradicionals parades nadalenques i d'artesania, comerços oberts, i activitas culturals i lúdiques. I per l'altra, s'hi incorporen novetats: la recuperació de la quina de l'Atlètic Gironella i la iniciativa De Puríssima Tapa, en què els restaurants ofereiran tapes a 2 euros. Dissabte passat, un sopar al local del Blat va donar el tret de sortida a la mostra.

Més de 2.500 racions

El xef Xevi Poll, de La Destil·leria, de Gironella, serà l'encarregat de controlar i presidir l'elaboració i el tast de blat de moro escairat (a les 12 del migdia a la Placeta). Fins fa cinc anys en duia la batuta el xef Miquel Màrquez, qui va recuperar aquest plat fa 28 anys de l'antiga gastronomia berguedana. Des de llavors el blat de moro escairat és el protagonista de la Fira de la Puríssima de Gironella.

Miquel Màrquez, però, va decidir passar el relleu a cuiners de la comarca i cada any capitaneja el tast un cuiner diferent, juntament amb les cuineres de Gironella i la participació dels cansaladers de la vila, que cuinen uns 300 quilos de blat de moro escairat per a més de 2.500 persones.



Diversitat de parades

L'artesania, l'agroalimentació, els productes nadalencs i els oficis artesans ompliran les places de la vila i la de l'Església. Hi ha haurà una àmplia varietat de parades que convidaran a passejar pel nucli antic de Gironella. I com cada any, tota mena d'actes paral·lels: parades de fira, esmorzar, trobada i cercavila de gegants, concurs d'Instagram, Espai Cuina, espectacle infantil Transhumància, cantada de nadales, quina i acció artística sobre el blat de moro, entre d'altres. Propostes variades i per a totes les edats que cada any atrauen molts gironellencs i visitants.

12.000 euros de pressupost

La Fira de la Puríssima té enguany un pressupost de 12.000 euros provinents de partides relacionades amb la dinamització comercial. Se n'hi destinen uns 3.000 més que l'any passat per potenciar tots els vessants de la fira: gastronòmic, lúdic, artesà i comercial. «És una de les fires més importants i atractives que tenim a Gironella i hi apostem fort per potenciar-la encara més», fa ressaltar la regidora de Promoció Econòmica, Maria Àngels Sallés. El consistori pretén captar un nombrós públic, de Gironella, de localitats veïnes i també turistes que passin el pont a la comarca.

David Font, alcalde de la població, destaca que la Fira de la Puríssima és important per al municipi, ja que està vinculada a la gastronomia i al comerç del poble. Assegura que des de l'Ajuntament es vol donar suport al comerç de la vila, i la fira és una bona oportunitat per donar-se a conèixer.

Comerços oberts

Durant la jornada de fira, divendres, els comerços estaran oberts i l'Associació de Comerciants començarà la promoció de Nadal amb el lema «Segueix buscant la teva estrella al comerç de Gironella». Núria Masforroll, presidenta dels comerciants, explica que els usuaris que comprin als establiments de Gironella rebran un sobre amb una estrella a dins, que pot ser premiada o no. Les estrelles premiades poden rebre premis en metàl·lic o productes de la botiga.