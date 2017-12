La Fira de la Puríssima omple el nucli antic de Gironella

El nucli antic de Gironella s'ha omplert a vessar aquest divendres. Com cada 8 de desembre, la vila ha celebrat la Fira de la Puríssima amb el tradicional tast de l'escudella de blat de moro escairat com a plat fort. Durant tota la jornada, marcada per les baixes temperatures, els carrers del barri vell s'han convertit en un anar i venir de persones que han passejat entre les parades d'artesania i agroalimentació instal·lades a la plaça de la Vila, així com també entre els estands de les entitats locals, de venedors d'articles nadalencs i d'altres marxants repartits entre la plaça de l'Església i els carrers del voltant.

Un dels actes més concorreguts, com és habitual, ha estat el tast de l'escudella de blat de moro escairat. Enguany, en la seva vint-i-vuitena edició, el xef Xevi Poll ha estat l'encarregat de provar el blat de moro que feia hores que bullia a l'olla instal·lada a la Placeta. El cuiner del restaurant La Destil·leria, de Gironella i d'El Taller Càtering, de Casserres, ha donat el vist-i-plau a la recepta abans de repartir aquest plat tant típic, recuperat pel xef Miquel Màrquez i que va esdevenir símbol de la pau, entre les autoritats i la resta de veïns i visitants. L'alcalde, David Font, ha saludat als veïns i visitants i ha lliurat al cuiner la cullera de fusta d'honor en agraïment a la seva participació a la festa.

La regidora de Promoció Econòmica, Maria Àngels Sallés, ha valorat positivament el desenvolupament de la mostra. "Ha costat d'engegar, perquè a primera hora feia molt fred, però la gent ha anat venint", explicava després del tast de l'escudella. "És un pont molt llarg, i tot i que hi ha veïns de la comarca que han aprofitat per marxar, hem vist molta gent de fora que està passant aquests dies a la comarca i han aprofitat per venir a la fira", ha destacat. Sallés creu que la mostra continua sent un referent d'interès pels visitants. "Sembla que totes les nostres tradicions i el que fa referència a allò d'abans, torna a estar de moda", ha afirmat. "Evidentment, tampoc podem quedar-nos al passat i i la festa s'ha d'anar actualitzant en allò que calgui", ha afegit.

A banda del tast i de les parades de la fira, al llarg del matí s'han organitzat diverses activitats com el taller de cuina de Nadal per a nens, el concurs d'allioli de codony, un espectacle familiar, l'exposició de pessebres o la trobada de gegants. A la tarda les propostes continuen amb la quina del Club de Futbol Atlètic de Gironella. A més a més, durant tot el cap de setmana hi ha diversos actes programats.