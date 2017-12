El govern de Berga diu que lliurarà el Premi a la Cultura «quan calgui»

Berga celebra aquest desembre les festes de Santa Eulàlia i ho tornarà a fer, per tecer any consecutiu, sense l'acte de lliurament del Premi a la Cultura. El guardó que des del 1981 ha servit per reconèixer la trajectòria de diverses personalitats en el camp de la cultura de la ciutat va deixar-se de donar el 2015.

La decisió de desar al calaix el Premi a la Cultura va ser presa per l'actual govern de la CUP després de debatre'n el futur amb els representants de les entitats locals, que participaven en el procés proposant i votant els candidats per rebre aquest guardó. La regidora de Cultura, Mònica Garcia, va explicar llavors que la intenció era replantejar aquest premi, si més no el seu format i la seva periodicitat. Després que el 2016 tampoc es lliurés aquest reconeixement, i a les portes de les festes de Santa Eulàlia, la regidora ha avançat que enguany tampoc s'ha inclòs dins del programa d'actes, tot i que ha volgut matisar que «el premi no ha desaparegut». Garcia ha especificat que «si bé és cert que s'ha deixat de donar el Premi a la Cultura amb la periodicitat anual que era habitual, la regidoria de Cultura no ha eliminat el guardó i tenim clar que és el premi que lliurarem quan calgui en el cas que s'hagi de fer un reconeixement a un berguedà que hagi destacat en el camp de la cultura».

Segons Garcia, aquest fet és el que han volgut replantejar. «Pensem que lliurar el premi any rere any perquè s'ha de fer, ens lligava de mans», ha explicat a Regió7. «Creiem que el premi s'ha de donar quan hi hagi una demanda real per part d'alguna entitat o col·lectiu de la ciutat, o evidentment, també a proposta del consistori, per fer el reconeixement a una persona per la seva trajectòria cultural», ha afegit. De moment, però, no hi ha hagut cap petició per part del teixit associatiu ni tampoc hi ha cap proposta al damunt de la taula per part del consistori per lliurar aquest guardó.

La darrera persona que va ser distingida amb el Premi a la Cultura de Berga va ser la mestra de música Roser Casals, l'any 2014. Al llarg de més de tres dècades, han estat mereixedores del distintiu personalitats de diferents àmbits del món cultural com l'escriptor Jordi Cussà, el pintor Joan Fer-rer, el filòsof Joaquim Sala, o el recentment desaparegut Josep Maria Casals, el Casalets.