Blat de moro escairat per combatre el fred

Situar-se a prop de l'olla que bullia des de primera hora ahir al matí, a Gironella, no era cap bestiesa. Les baixes temperatures van marcar la Fira de la Puríssima de la vila. El fred no va impedir que el nucli antic de Gironella, com sol passar cada 8 de desembre, s'omplís a vessar de persones per participar a la mostra nadalenca que té el tradicional tast de l'escudella de blat de moro escairat com a principal reclam.

El temps hivernal es va fer notar tot el matí. Bufandes, jaquetes gruixudes i nassos vermells van ser la tònica de la jornada; i el sol, el gran absent fins ben entrat el migdia. A mesura que passava el matí els carrers del barri vell s'anaven omplint fins a convertir-se en l'anar i venir de persones de cada any. Veïns i visitants que passejaven entre les parades d'artesania i agroalimentació instal·lades a la plaça de la Vila per comprar els torrons de Nadal o les postres per al dinar, mentre que alguns també col·laboraven amb escoles i entitats que aprofiten la fira per fer calaix per sobreviure.

Un dels actes més concorreguts va ser el tast de l'escudella de blat de moro escairat. Enguany, en la seva vint-i-vuitena edició, el xef Xevi Poll era l'encarregat de provar el blat de moro que feia hores que bullia a l'olla instal·lada a la Placeta. El cuiner del restaurant La Destil·leria, de Gironella, i d'El Taller Càtering, de Casserres, va donar el vistiplau a la recepta abans de repartir aquest plat tan típic -recuperat pel xef Miquel Màrquez i que va esdevenir símbol de la pau- entre les autoritats i la resta de comensals. L'alcalde, David Font, després de saludar els assistents, va lliurar al cuiner la cullera de fusta d'honor en agraïment a la seva participació a la festa que organitza l'Ajuntament i l'Associació de Comerciants de Gironella.

La regidora de Promoció Econòmica, Maria Àngels Sallés, amb l'olla encara fumejant, valorava positivament el desenvolupament de la mostra. «Ha costat d'engegar, perquè a primera hora feia molt fred, però la gent ha anat venint», explicava satisfeta. «És un pont molt llarg, i tot i que hi ha veïns de la comarca que han marxat, hem vist molta gent de fora que està passant aquests dies a la comarca i han aprofitat per venir a la fira», va dir. Sallés creu que la mostra continua sent un referent d'interès per als visitants. «Sembla que totes les nostres tradicions i el que fa referència a allò d'abans, torna a estar de moda», va comentar. «Evidentment, tampoc podem quedar-nos al passat i la festa s'ha d'anar actualitzant en allò que calgui», va afegir.