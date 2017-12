La xifra d´infants de la campanya de Reis de Creu Roja es manté a la ratlla dels cent

Somriu! Aquest és el lema escollit enguany per la campanya de Nadal que impulsa Creu Roja Joventut del Berguedà. «Volem que les persones somriguin mentre fan les activitats que els proposem, i a la vegada, que els infants també puguin somriure quan rebin els regals la nit de Reis», explica la tècnica de Creu Roja Berguedà, Anna Ribera. L'entitat manté la filosofia de la campanya iniciada fa cinc anys: recaptar diners per poder-los destinar a la compra de regals i material escolar que repartiran entre un centenar d'infants de nou municipis.

La xifra de nens i nenes de famílies ateses per serveis socials de Gironella, Puig-reig, Casserres, Cercs, Vilada, Bagà, Guardiola de Berguedà, Borredà i la Nou de Berguedà que participen en aquesta campanya s'ha mantingut en els darrers anys. «Estem al voltant d'un centenar d'infants atesos entre aquestes nou poblacions del Berguedà», tenint en compte que a Berga la campanya de joguines es porta a terme des de Càritas Parroquial de la ciutat.

Ribera ha recordat que la iniciativa impulsada fa cinc anys ha tingut bona acollida, i és per això que es manté. «Abans el que fèiem era únicament recollir joguines, però vam voler canviar el format i recaptar diners per poder destinar-los realment a les joguines i al material escolar que necessitem per cobrir les demandes dels infants», ha relatat Ribera. Al llarg de tot el mes s'han organitzat tallers en què els monitors col·laboren de manera voluntària i els participants han de fer un donatiu per fer l'activitat. La sessió de zumba és un dels tallers més consolidats, que va aplegar 130 persones al Local del Blat de Gironella. Una altra de les propostes de més èxit és el taller de cuina que tindrà lloc dilluns i anirà a càrrec dels germans Jordi i Jaume Sebastián. «A més a més, cada any intentem incorporar noves activitats, com per exemple els tallers de swing, costura i ioga per a nadons», ha afegit, i que també hi hagi activitats destinades als infants, com per exemple, el tret de sortida a la campanya que enguany va ser a Avià. En total, l'any passat es van recollir prop de 2.000 euros i van participar a les activitats més de 230 persones. Els seus impulsors esperen que les xifres siguin molt similars enguany, tenint en compte que, a banda dels beneficis que recullen amb les activitats, també hi ha donatius que es fan des d'altres entitats i particulars per a la campanya de joguines. Un exemple és la quina que tindrà lloc a Puig-reig aquest vespre.

Campanya tot l'any

L'objectiu principal de la iniciativa és que tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. «Defensem el dret a jugar dels nens», explica Ribera. «Tot i que ara per Nadal es reforça aquesta campanya, és una línia que tenim en marxa durant tot l'any», ressalta.

Un cop finalitzades les activitats, els voluntaris de Creu Roja Joventut treballaran contrarellotge per tenir a punt els paquets dels regals que es repartiran, abans de Nadal, a les famílies dels infants. «Com sempre, intentem que cada infant rebi un joc familiar per compartir, una joguina i material escolar», ha destacat Ribera.