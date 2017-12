Sant Julià de Cerdanyola estrena l´escultura de la seva festa ancestral

Des d'ahir a la tarda una gran escultura de pedra dóna la benvinguda a veïns i visitants a Sant Julià de Cerdanyola. L'obra ret homenatge a la Fia-faia, la festa més arrelada del municipi declarada Patrimoni de la Humanitat, que se celebra la nit de Nadal. Amb aquest monument, el poble recordarà per sempre més la seva celebració ancestral. El monòlit es va inaugurar ahir a la tarda, sota la mirada expectant de pràcticament tots els cerdanyolencs i d'un bon nombre de visitants, en el marc de la segona edició de la Fira-Faia.

El projecte de construcció d'aquesta escultura es va gestar fa just un any, durant la celebració de la primera Fira-faia, que promou el consistori de Sant Julià de Cerdanyola per fer dinamitzar el municipi durant les setmanes prèvies a Nadal i perquè es comenci a parlar de la Fia-faia. Després de presentar la proposta en públic a mig octubre, no han passat ni dos mesos que l'obra ja és una realitat. El seu autor, l'escultor Ernest Altés –ahir present a la inauguració–, ha treballat durant les darreres setmanes per tenir a punt l'escultura. «Estic molt content de com ha quedat, i encara més si a la gent li ha agradat», assegurava satisfet. Qui també es mostrava content era l'alcalde, Agusí Elias, que va ser l'encarregat de treure el plàstic que, fins al dar-rer moment, va servir per mantenir l'obra en secret. Desenes de persones van aplegar-se al voltant de l'escultura i molts d'ells van aprofitar l'ocasió per acostar-s'hi i fer-se fotografies amb ella. L'objectiu és que se la sentin seva, i, de fet, molts d'ells hi han col·laborat econòmicament per a la seva materialització. El projecte, que té un cost d'uns 18.000 euros, es finançarà amb una subvenció de la Diputació de Barcelona, amb fons municipals i també amb l'aportació econòmica que han fet veïns i visitants en la campanya de micromecenatge que s'ha impulsat. «Qui vulgui col·laborar amb el projecte encara pot fer-ho fins a final d'any», explicava l'alcalde. Fins ahir ja s'havien recollit més de 3.000 euros.



Èxit de participació

A més de la inauguració de l'escultura, la plaça de Sant Julià es va omplir de gom a gom, ahir a la tarda, de veïns i visitants que van participar a les activitats organitzades. La fira de productes agroalimentaris i d'articles de Nadal, amb establiments del municipi i també vinguts d'arreu de la comarca, va complementar-se amb el taller de construcció de faies a càrrec dels alumnes de l'escola l'Albiol, del municipi, que també van interpretar el Ball dels ara-nyons, una peça recuperada que antigament formava part de la festa de la Fia-faia. Per acabar la celebració es va fer una degustació de formatge, codonyat i vi.

La festa d'ahir va ser el millor preludi del que serà, el proper 24 de desembre, la Fia-faia. I és que a banda de construir dues faies, també es van encendre al repic de les campanes de l'església del municipi, i es va cantar i ballar al voltant del foc.