Berga promou el rebuig al sexisme en l´oci juvenil de nit

Fer veure entre els joves que existeixen conductes sexistes en els espais d'oci nocturn de Berga, aconseguir que aquestes actituds no es considerin normals i erradicar-les. Amb un objectiu clar, però no pas senzill, l'Ajuntament de Berga, amb la col·laboració d'entitats i de bars, ha iniciat una campanya de sensibilització per promoure que la festa nocturna a la capital del Berguedà sigui divertida, sense sexisme i igualitària. La iniciativa Vull la nit! ja ha començat a caminar i, de moment, sense aturador.

En una aposta atrevida –per la incògnita de com respondrien els veïns– però necessària –per incidir directament en els joves–, els regidors de la CUP de Joventut i de Drets Socials, Mònica Garcia i Ivan Sánchez, acompanyats de les tècniques municipals Janina Vilana, Dolors Vargas i Maite Flores van sortir dissabte al carrer per plantar cara a les conductes sexistes i per promoure'n el rebuig entre els joves i la resta de persones que freqüenten els espais d'oci nocturn de la ciutat els caps de setmana.

La plaça de Sant Joan va convertir-se en l'epicentre d'aquesta acció de sensibilització. A partir de la mitjanit, i durant més de dues hores, els responsables i tècnics municipals van convidar les persones que passaven per aquest emplaçament, un dels més transitats durant les nits de festa nocturna, a participar en la campanya. Com? Fent-se una fotografia al photo call instal·lat a la plaça amb cartells amb missatges en contra de la violència sexista. Grups d'amics de joves i no tan joves van acceptar la invitació i es van fer una fotografia que s'ha difós a través de les xarxes socials amb l'etiqueta #VullLaNit. L'objectiu no era cap altre que fer visible una problemàtica social que existeix entre joves i que «en moltes ocasions es considera inherent», explicaven els impulsors de la campanya a les persones que s'acostaven al punt d'informació. Tot plegat, però, es va plantejar d'una manera festiva i adaptada a les nits berguedanes, amb la música dels DJ T&T com a reclam i amb l'obsequi d'una bossa de roba a tots els participants.

Dissabte també es va donar el tret de sortida a una altra de les accions de la campanya en la qual participen sis bars de la ciutat: el Celler, el Kóm, Cal Negre, la Plaça, el Dickens i la General. En aquests establiments d'oci nocturn de la ciutat ja s'han començat a utilitzar i a repartir els sotagots amb lemes relacionats amb l'eslògan de la campanya Vull la nit!, com per exemple «Com vull» –fent referència que una noia es pot vestir com vulgui sense perill de ser jutjada– o «Quan vull» –per recordar que una persona no dóna consentiment a una relació sexual per haver begut alcohol.

Tot i el fred, que va ser la nota dissonant de la nit, i que l'activitat coincidia en un cap de setmana de pont, la resposta dels berguedans a la campanya va ser positiva i l'ambient es va animant.

Properament hi ha previst que s'estreni el tema musical de la campanya: un reggaeton no sexista que sonarà als establiments col·laboradors.