Endesa instal·la proteccions per a l´avifauna a una línia eléctrica del municipi de Bagà

La companyia Endesa ha modificat l'aïllament i la configuració d'una torre d'una línia de mitjana tensió a 25 kV situada dins el terme municipal de Bagà "amb l'objectiu de reduir al màxim el risc elèctric per a les aus que hi habiten o transiten i, de retruc, millorar la qualitat del servei a la comarca del Berguedà" han informat fonts de la companyia aquest dimarts.



Aquesta actuació, que ha suposat una inversió de 4.500 euros, ha consistit "a canviar la ubicació del seccionador a un suport de formigó, ja que la configuració inicial era al capçal, i ara ha quedat en posició horitzontal. Així, s'aconsegueix reforçar la seguretat i reduir el risc que una au que hi reposi pugui entrar en contacte amb els cables i provocar un arc elèctric, amb la conseqüent descàrrega i, per tant, un tall en el subministrament".

Fonts de la companyia han informat que amb aquesta actuació "s'evita que una au que estigui reposant a la torre, rebi una descàrrega quan, en alçar el vol, per exemple, l'ala entri en contacte amb un element conductor mentre encara està posada a l'estructura metàl·lica de la torre. Així, no només es protegeix l'avifauna, sinó que es millora el subministrament a Bagà, ja que una col·lisió o electrocució pot comportar una incidència en el servei".



Fonts d'Endesa han exposat que aquests treballs "responen a la política mediambiental de protecció de la diversitat de la companyia als territoris on opera. Així, a banda de protegir les aus, amb aquesta actuació s'evita que es puguin produir incidències que provoquen defectes transitoris a la xarxa percebuts pels clients com microtalls en el seu subministrament elèctric"