Eleccions a Catalunya 2017: Un error obliga el PP a canviar les banderoles de Berga del 21-D

Fins aquest dimarts a Berga, el PP ha estat fent campanya per les eleccions catalanes del 21-D amb la imatge de Marisa Xandri la candidata de Lleida i durant el passat mandat única diputada per aquesta província, a les banderoles que els populars han col·locat a diferents punts de Berga.

El president del PP al Berguedà Joan Antoni López ha explicat a Regió que aquest fet "no té secret" és fruit d'un error. El PP ha contractat la mateixa empresa per penjar banderoles a les quatre províncies catalanes. Així que un cop van haver col·locat les banderoles a Solsona que pertany a la província de Lleida per la que es presenta Marisa Xandri, els operaris van arribar a Berga i van continuar penjant banderoles d'aquesta mateixa candidata.

En adonar-se de l'error, Joan Antoni López Noguera -que ocupa el número 18 de la llista del PP a Barcelona-, ho va comunicar al partit i es va treure l'entrellat del que havia passat. Aquest dimarts al matí operaris han canviat les banderoles on hi apareixia la imatge de Marisa Xandri per una cara i la del presidenciable Xavier García Albiol per l'altre. A les noves banderoles només hi apareix la fotografia el lider popular i l'eslògan del partit.

L'operació s'ha dut a terme als fanals on els populars tenien les banderoles amb Marisa Xandri: a la Valldan, a l'entrada sud de Berga i al passeig de la Indústria, el Vall. Al Berguedà, el PP només ha col·locat banderoles electorals a Berga per ser la capital tot i que ni a la ciutat ni a la resta de municipis té representació.