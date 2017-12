Gironella porta a terme la neteja de 4 quilòmetres de la llera del Llobregat

L'Ajuntament de Gironella ha iniciat els treballs per netejar prop de 4 quilòmetres de la llera del riu Llobregat al seu pas pel nucli urbà del municipi, en concret en el tram que va des del pont de les Eres fins a l'antiga colònia de Viladomiu Nou, segons ha explicat a Regió7 l'alcalde, David Font. Els treballs duraran dos mesos. Formen part del paquet de neteja del curs fluvial que el 2016 van dur a terme els ajuntaments d'Olvan i Casserres i que a Gironella no s'havien pogut fer. Ara, però, els operaris hi treballen. Les obres disposen dels preceptius permisos, entre els quals els de l'Agència Catalana de l'Aigua, que també les supervisa.

La llera del riu Llobregat al seu pas pel nucli urbà de Gironella i fins a la colònia de Viladomiu Nou té una problemàtica recurrent en moltes lleres. Amb el pas dels anys hi han crescut autèntics boscos, especialment de pollancres. Molts d'aquests arbres són poc resistents al vent i, a còpia d'acumular ventades alguns cauen o bé les branques més altes es trenquen. Amb el temps, troncs i branques formen veritables dics a l'interior de la llera.

L'alcalde de Gironella ha recordat que la presència d'aquests obstacles suposa un autèntic maldecap per als gestors públics. Qualsevol crescuda sobtada del riu pot suposar risc que hi hagi problemes de diferents tipus, ja que els troncs caiguts creen una barrera al pas de l'aigua quan el riu baixa cabalós després de tempestes.

Font ha destacat que els treballs actuals afecten un tram «bastant important» de la llera fluvial al seu pas per Gironella i així es referma que el municipi se suma a l'acció que van portar a terme al seu dia els consistoris d'Olvan i Casserres. Ha explicat que aquesta actuació no costa diners al consistori atès que l'empresa que fa els treballs «gaudirà de l'aprofitament de la fusta que n'extreguin» per fer-ne biomassa. I que amb aquesta fusta «suporten els costos de la mà d'obra i de la maquinària» necessària en la seva major part. Amb la tala dels arbres les zones on ja s'ha actuat, fins a Cal Bassacs, ja comencen a presentar un aspecte molt més net i endreçat.



Els riscos



El 30 de juliol del 2015 una violentíssima tempesta va provocar que un pollancre de 30 metres d'alçada crescut a la llera del riu Llobregat es trenqués i es desplomés damunt d'un torre elèctrica, al costat de la zona del camp de futbol de Gironella que va doblegar com si fos de mantega.

Aquell episodi va provocar que un miler d'abonats es quedessin sense llum durant sis hores. La companyia va haver d'actuar per serrar el pollancre i reprendre el servei. Aquest és un exemple extrem que serveix per il·lustrar alguns dels riscos que comporta tenir veritables boscos a les lleres dels rius. L'alcalde de Gironella ha afirmat que poden generar «problemes greus». El 2018 es començarà amb el curs fluvial gironellenc condicionat.