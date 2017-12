Eleccions a Catalunya: La Junta Electoral obliga a treure cartells i banderoles de davant el col·legi de la Valldan

La Junta Electoral ha obligat a treure tots els cartells i banderoles que hi havia ubicats davant i al voltant del col·legi de la Valldan, a Berga. En total la mesura ha afectat nou banderoles del PP així com dos cartells de la CUP i dos més d'ERC que aquest matí han estat retirats per un operari de l'ajuntament berguedà.

La retirada s'ha hagut de dur a terme perquè l'article 93 de la Llei Orgànica del Règim Electoral prohibeix que s'exhibeixi propaganda electoral en qualsevol dels col·legis on s'han de dur a termes les votacions així com en les seves immediacions. Fonts de la Junta Electoral de Berga, a més han informat que els espais (fanals i una cartellera) on s'havia col·locat material electoral no estaven autoritzats per posar-n'hi. Per tant s'han fet treure.

Aquest no és el primer incident d'aquest tipus que es produeix en aquesta campanya electoral a Berga després que ahir s'haguessin de retirar diverses banderoles del PP ja que l'empresa que en gestiona el repartiment es va equivocar i va dur a Berga les corresponents a la demarcació de Lleida.