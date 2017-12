Puig-reig fa poble a partir d'un projecte educatiu pioner que implica escoles, entitats i particulars

Aprendre a partir de projectes reals i amb la posada en pràctica de les matèries teòriques dels currículums acadèmics implicant-hi tota la comunitat. Aquest és el punt de partida del nou projecte que s'està treballant a Puig-reig des de fa uns mesos amb l'objectiu de millorar el procés d'aprenentatge dels alumnes que hi participen directament i, a la vegada, fer poble amb la unió de tots els agents locals que vulguin afegir-s'hi.

Puig-reig és l'únic municipi del Berguedà que ha posat en marxa aquesta metodologia i de les poques localitats petites de Catalunya que el desenvolupen. Alguns dels membres del grup motor que ha servit per engegar el Servei Aprenentatge –tal com s'anomena el projecte– han explicat a Regió7 les característiques d'aquesta iniciativa i els fruits que ja està donant tot i trobar-se encara a les beceroles. Aquest grup està format per representants de les AMPA de les dues escoles de Puig-reig, de la llar d'infants, de diverses entitats i també per responsables municipals.

El projecte parteix de trobar necessitats col·lectives per poder-hi treballar combinant accions voluntàries amb les assignatures escolars perquè l'experiència dels alumnes sigui vivencial i puguin aprendre, a través d'exemples pràctics, diversos conceptes i també valors socials, a la vegada que es treballa, per exemple la presa de decisions o la gestió de les emocions. A més a més, es pretén vincular altres col·lectius del mateix municipi en projectes que esdevinguin transversals i de tota la comunitat.

El grup motor ha fet formacions impartides per tècnics de la Diputació de Barcelona –que subvenciona el programa– per conèixer de prop aquesta metodologia i per marcar alguns àmbits d'actuació per començar a treballar, tot i que tal com han explicat ells mateixos, és un grup «totalment obert a qui vulgui participar-hi» i en el qual es poden anar plantejant noves propostes «a partir de les necessitats que es considerin interessants pel que fa a entitats o particulars i que puguin materialitzar-se en accions concretes».

Projectes reals

En el poc temps que fa que el projecte ha començat a caminar, s'han impulsat dues línies diferents d'actuació real: la primera al voltant del civisme i la sostenibilitat del municipi, en la qual els infants han començat a desenvolupar accions per sensibilitzar tota la comunitat municipal de la importància d'actuar de manera responsable amb el medi ambient. «A partir del que és una necessitat, es comencen a treballar molts aspectes diferents que inclouen matèries del currículum, i el més important, amb un objectiu real i proper», han explicat.

El segon busca portar a terme una campanya per ajudar els infants que tenen leucèmia. La iniciativa també ha sorgit d'una necessitat real: que els companys de classe d'una nena ingressada a l'hospital puguin comunicar-se amb ella i a la vegada entenguin la seva malaltia i puguin desenvolupar accions solidàries que impliquin tota la comunitat. De moment, hi ha al damunt de la taula diverses actuacions de sensibilització i també per recaptar fons per la lluita contra la malaltia que es portaran a terme des de les escoles de Puig-reig però que tindran implicació a la resta del municipi i que es donaran a conèixer properament. El que també s'ha aconseguit a partir d'aquest projecte, asseguren els membres del grup motor, «és que els alumnes de la seva classe hagin parlat d'aquesta malaltia i que el tema no sigui tabú i pugui tractar-se amb normalitat».

Jesús Subirats i Alba Camps, regidors del consistori, han valorat positivament l'impuls d'aquest projecte i esperen que en els propers mesos es desenvolupin noves iniciatives. «No necessàriament han de sorgir de l'escola i, de moment, després de la presentació en públic la setmana passada, ja hi ha hagut dues entitats que s'hi han interessat», ha avançat la regidora Camps.