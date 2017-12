Els botiguers del Vall de Berga recuperen la seva història amb un àlbum de cromos

Per l´esquerra Ermínia Altarriba, Margarida Marmi, Dolors Fígols i Dolors Santandreu mostren els àlbums que han presentat davant les fonts del Vall, aquest dijous

Des d'aquest dijous i fins el març, els amants de la història de Berga podran recopilar algunes de les imatges més significatives en un àlbum de cromos que recull com era aquest espai de la ciutat a principis del segle XX.

Es tracta d'una iniciativa que té un doble objectiu. D'una banda recuperar la memòria històrica i divulgar el passat d'un espai central de la ciutat i alhora potenciar els establiments d'una zona de la ciutat que en els darrers anys viu una puixança que l'ha convertit en un dels motors comercials de la capital berguedana. La proposta l'han presentat aquesta tarda de dijous les representants de Berga Comercial- El Vall Dolors Fígols, Margarida Marmi i la dissenyadora de l'àlbum Ermínia Altarriba i la historiadora Dolors Santandreu, autora dels textos.

L'àlbum es podrà recollir a qualsevol dels establiments adherits a Berga Comercial- El Vall. En total se n'han editat 1.600. I cada comerç donarà un sol cromo. En total l'àlbum consta de 48 cromos. Per obtenir-los no és necessari comprar. Simplement anant a l'establiment i demanat-lo és suficient. Cada forat de cada cromo té un número i el nom de la botiga on cal anar-lo a cercar. Dolors Fígols ha assegurat que «estem contents que ens vinguin a veure i ens coneguin».

Per la seva banda, la dissenyadora Ermínia Altarriba ha exposat que l'àlbum «és un petit recull de fotos del primer quiarta de segle XX». L'àlbum aplega 48 fotos dels fons de l'Àmbit de Recerques del Berguedà i Foto Luigi.

Els textos han anat a cura de la historiadora Dolors Santandreu. «M'ha fet il·lusió contribuir al coneixement del Vall» ha declarat. «El Vall és un gran espai i fa cent anys era espectacular» ha assegurat. Aquest passeig va concebre's «en el moment en que Berga sortida de les muralles» en aquest espai perquè ha matisat que el procés d'obertura fora murs ja s'havia iniciat el segle XVII a través de la plaça de la Creu i el carrer del Roser. Santandreu ha destacat que divulgar la història a través d'un àlbum de cromos «és una bona iniciativa».

El projecte finalitzarà el març del 2018 quan es farà el sorteig d'una tauleta entre les persones que hagin completat l'àlbum. L'experiència que ha suposat una inversió de 4.000 euros neix amb voluntat de continuïtat de manera que l'any que ve es faci un nou àlbum que reculli un altre període històric del Vall.