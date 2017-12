Gironella convida a descobrir la vella fàbrica de cal Metre al mercat de Nadal

La fàbrica de l'antiga colònia tèxtil de cal Metre, situada al nucli urbà de Gironella, tindrà nova vida aquest cap de setmana gràcies a la celebració de la Fireta, un mercat de Nadal que aquest cap de setmana aplegarà 30 expositors, una desena més que l'any passat. Aquest mercat té la particularitat que és itinerant i que cada any des de la seva creació, l'any 2012, s'ha celebrat en algun espai singular de la comarca o poc conegut, com el teatre de Cal Rosal, el Konvent o la Torre de l'Amo de Viladomiu Nou, entre d'altres. Enguany és el torn de descobrir una nau de 1.900 metres quadrats de l'antiga fàbrica de cal Metre que es condicionarà especialment per a l'ocasió.

«Hi ha gent que ja ens ha dit que té moltes ganes de redescobrir o descobrir l'espai», ha explicat Esther Barniol, una de les organitzadores de la Fireta, amb Sara Mayol i Alba Perarnau, que es va presentar ahir. La fàbrica de cal Metre «és un espai màgic», assegura Barniol. La mostra ocuparà la gran sala on abans hi havia els telers. Una estança amb columnes de ferro que «formen part del seu encant», que es condicionarà gràcies a una ajuda de la Diputació per fer possible la celebració del mercat amb la logística necessària: aigua, llum, serveis, etcetèra. Així ho ha explicat l'alcalde David Font. La ubicació de la Fireta en aquest espai forma part del «projecte de donar vida al nostre patrimoni industrial».

En aquest sentit ha recordat que enguany ja es va dur a terme la jornada «Cal Metre reviu!» per estrenar la urbanització del passeig de l'antiga colònia, que es va omplir de food trucks i espectacles musicals. Ara, la fàbrica aplegarà parades d'artesania, gastronomia, música i tallers amb un plus afegit: «volem que la gent visqui l'experiència de com era una fàbrica tèxtil en el seu moment». I que els assistents deixin volar la imaginació per intuir com devia ser treballar en aquesta nau amb el soroll eixordador dels telers. David Font ha explicat que la voluntat de donar nous usos als espais industrials no es limita només al mercat de Nadal de la Fireta sinó que l'aposta és perquè hi hagi activitat al llarg de l'any.

El Market de Nadal de la Fireta «és l'esdeveniment d'aquestes característiques més important que es fa a hores d'ara al Berguedà, el Bages i Osona», ha assegurat Esther Barniol, tant per la seva trajectòria des del 2012 com pel nombre d'expositors, de visitants i d'activitats. Així, enguay hi haurà actuacions musicals en directe, també es faran obres de teatre i diferenst tallers.

Per a dissabte s'ha programat «Un pessebre de paper» i per a diumenge «Fem un arbre de Nadal» i un taller d'aquarel.la. Per participar als tallers cal pagar i inscriure's prèviament.