Eleccions a Catalunya 2017: El PP demana a la Junta Electoral que prohibeixi símbols polítics als edificis públics del Berguedà

El balco consistorial de l´Ajuntament de Berga, aquest dijous, lluint l´estelada que hi oneja per un acord de ple del 2012 AJUNTAMENT DE BERGA

El PP al Berguedà ha demanat a la Junta Electoral de Berga que «es prohibeixi la col·locació de pancartes i símbols de les façanes d'edificis municipals i voltants durant el període electoral per vulnerar els articles 50.2 i 93 de la Llei Orgànica del Règim Electoral (Loreg) la Instrucció 2/2011, de 24 de Març, sobre la interpretació de l'article 50 de la Loreg per interferir i donar suport a una opció política». El president dels populars al Berguedà Joan Antoni López ha demanat aquest dijous que «s'insti als Ajuntaments d'aquest partit judicial a retirar els elements de les façanes dels edificis municipals i elements de via pública que es trobin en les voltants de col·legis electorals, per afavorir a una opció que es presenta a eleccions en detriment del principi de neutralitat política que s'ha d'exigir a tota institució». I hi afegeix que "de mantenir aquests elements durant el període electoral s'estaria vulnerant la neutralitat política que s'ha d'exigir a totes les institucions públiques".

Es dóna la circumstància que la petició del PP arriba després que la Junta Electoral de Berga ordenés al consistori de la ciutat retirar la propaganda electoral de la cartellera pública i 9 fanals de la carretera de Solsona, a prop del col.legi de la Valldan en els quals hi havia 9 banderoles dobles dels populars que les hi van posar per error perquè no els corresponien aquests fanals tal i com ja ha informat aquest diari.

El mateix López Noguera ha enviat als mitjans de comunicació la sol·licitud que ha fet aquest dijous. El president popular al Berguedà exposa en el seu escrit redactat en castellà que «la utilització de pancartes, llaços de color groc en façanes d'edificis municipals i en els voltants de col·legis electorals, s'identifica amb una opció política, en interès partidista, com és l'alliberament del que determinats grups polítics denominen 'presos polítics', que es presenten com a candidats, reivindicació que no es correspon amb la de tots els ciutadans, ni amb la dels partits polítics que es presenten a l'eleccions del dia 21 de desembre». I adverteix que «de mantenir aquests elements durant el període electoral s'estaria vulnerant la neutralitat polñitica que s'ha d'exigir a totes les institucions públiques». Tanmateix en el seu escrit no esmenta els ajuntaments i edificis públics del partit judicial on hi hauria aquetss elements.

Berga llueix l'estelada

Aquest dijous, com és habitual, l'Ajuntament de Berga, cap del partit judicial berguedà que inclou els municipis berguedans més Cardona i Prats de Lluçanès llueix al pal del balcó consistorial l'estelada per donar compliment a un acord de ple de l'any 2012. I un altre estelada a la façana. I el marcador elèctronic apagat del compte enrera del referèndum de l'1-0. No hi ha cap llaç groc ni pancarta en relació als presos polítics.