Un centenar de persones protagonitzen la marxa de torxes per la llibertat dels «presos polítics» a Berga

Un centenar de persones han participat divendres a la nit pel centre del nucli urbà de Berga en una marxa de torxes per reclamar la llibertat dels presos polítics que van convocar el Comitè de Defensa del Referèndum (CDR) de Berga, l'Ateneu Llibertari i el Casal Panxo. A banda de reclamar la llibertat dels consellers cessats del Govern de la Generalitat Oriol Junquerets i Joaquim Forn així com la de Jordi Sánchez president de l'Assemblea Nacional Catalana i Jordi Cuixart d'Ómmium Cultural també s'ha reclamat la de Marina Bernadó i Lola López jutjades per pertinença a banda armada.

Els asssitents s'han aplegat a la plaça de Sant Pere a les 8 del vespre. Uns vint minuts més tard, s'ha iniciat la marxa amb els asssitents portant les torxes enceses i estelades. Els assistents que anaven a la capçalera subjectaven una pancarta en la que es reclamava la llibertat dels presos polítics i han llençat consignes amb aquesta reivindicació al llarg del seu recorregut.