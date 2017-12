Una factura pendent des de fa dos anys

Berga pagarà, gairebé dos anys després que s'executés la millora dels vestidors del camp de futbol de la ciutat, la redacció del projecte d'aquesta actuació. El darrer ple ordinari de l'any, celebrat dijous a la nit, va donar llum verd a pagar una factura de 12.000 euros (amb IVA) a l'arquitecte redactor d'aquell projecte, que fins ara no ha cobrat perquè oficialment a l'Ajuntament no li constava que se li hagués encarregat la feina.

Segons va explicar Francesc Ribera, el regidor de Promoció Econòmica, al ple, no hi havia expedient de contractació per redactar aquest projecte: és a dir, no hi havia acord formal de l'Ajuntament per demanar fer aquesta feina. Aquest fet ha obligat a aprovar el pagament d'aquest a factura a través d'un ple.

Francesc Ribera va assegurar que «aquesta feina es va fer» i va permetre renovar els vestidors del camp de futbol -una vella assignatura pendent–, i que tot i que no va ser una actuació «regular del tot» perquè no es va encarregar la feina formalment, atesos els informes favorables dels serveis tècnics, han proposat pagar-ho.

Es dóna la circumstància que Ramon Minoves, portaveu del principal grup a l'oposició, PDeCAT-CDC, es va abstenir en aquest punt perquè l'arquitecte redactor d'aquest projecte és el seu germà, Lluís Minoves.