La inversió d'1,6 milions per adequar l'enllumenat a Berga no és suficient

Amb l'acceptació de les tres dar-reres certificacions d'obra del canvi dels llums convencionals per uns de tecnologia led a la ciutat, l'Ajuntament de Berga ha donat per acabada aquesta obra, una de les més importants pel que fa a la inversió econòmica d'aquest mandat, amb un pressupost d'1,6 milions d'euros.

Al ple de dijous, el regidor Oriol Camps va destacar que, a banda de canviar els llums convencionals per leds, s'han substituït i legalitzat quadres elèctrics obsolets. Malgrat la important intervenció per modernitzar el servei, el regidor va dir que encara queda feina per posar el servei al dia per la falta d'inversions que ha tingut.