L'Ajuntament de Berga formarà i contractarà 9 persones que estiguin a l'atur

L'Ajuntament de Berga contractarà i formarà 9 persones que estiguin a l'atur en el marc del Programa Treball i Formació del Servei d'Ocupació de Catalunya. La convocatòria inclou la provisió de 9 llocs de treball i la creació d'una borsa per cobrir contractacions temporals. S'ofereixen 4 places d'auxiliar administratiu, 2 d'oficial primera de construcció i 3 de personal tècnic de suport. Totes les places són de jornada completa i de caràcter temporal d'entre sis i dotze mesos de durada per realitzar múltiples serveis, segons han indicat fonts municipals. Les persones interessades «a formar part del procediment selectiu» per accedir a les places hauran de presentar una instància genèrica acreditant que compleixen els requisits exigits en funció de la plaça sol·licitada i que es poden consultar a través de l'enllaç següent: http://www.ajberga.cat/ajberga/borsadetreball/detall.php?apartat=139&codi=76.

El termini per a la presentació d'instàncies finalitzarà el dilluns, 18 de desembre. Les sol·licituds es podran fer de forma presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 del migdia i les tardes de dilluns, de 5 a 7. La tramitació també es podrà realitzar via telemàtica així com també per correu postal.