El nou reglament dels plens culmina el procés d'obertura de la Patum

El Patronat de la Patum ha ratificat el nou reglament de règim intern de la colla dels plens i maces. És previst que el document, del qual encara s'han d'acabar de polir alguns detalls, es faci públic a principi del 2018 juntament amb els estatuts de la resta de colles de la comparseria de la Patum. Així ho ha explicat a Regió7 Mònica Garcia, regidora responsable de la festa. El patronat va ratificar aquest reglament en la seva darrera sessió extraordinària celebrada, divendres a la nit.

El nou reglament d'aquesta colla conté uns annexos que marcaran un punt d'inflexió en el procés d'obertura de la comparsa i la festa. Tal com ja va avançar aquest diari al seu dia (vegeu Regió7 del 10 de setembre d'enguany), al Corpus del 2018, per primera vegada, el 10% dels 400 salts de plens de la Patum es donaran per sorteig a persones que no hagin fet mai de dimonis. A més, qui no hagi pogut fer de maça a la Patum de lluïment i als salts de nit a plaça també tindrà l'oportunitat de fer-ho a través d'un procediment obert per un nombre determinat de salts. En concret seran 8 dels 16 salts de lluïment que es fan, 8 dijous i 8 més diumenge. A qui toqui un salt de lluïment del migdia també tindrà l'oportunitat d'encendre dos cops la maça i fer una única passada cada vegada a la Patum de la nit d'aquell dia. A més a més, la comparsa s'obre a la ciutadania i qui ho vulgui podrà aprendre a vestir una carota dels populars dimonis.

El reglament ratificat ara que la colla va aprovar per unanimitat el setembre d'enguany, entre altres qüestions, estableix que no hi hagi preferències per accedir a la colla per raons familiars. En aquest sentit, els estatuts recullen les pautes marcades pel patronat al seu dia arran de la crisi oberta a la colla, ara farà un any, i que va portar a l'expulsió de tres membres per discrepàncies internes.

El nou reglament i tria del cap de colla, que encara no s'ha donat a conèixer, suposa tancar el procés que es va iniciar a partir d'aquell daltabaix de renovació dels estatuts de totes les comparses que integren la celebració per tal que siguin més transparents i accessibles a la ciutadania.

En declaracions a aquest diari, la regidora Mònica Garcia ha admès que resoldre aquest capítol «ha estat un dels temes més complicats de l'any, ha estat difícil de tractar» perquè és una qüestió molt sensible i hi han intervingut molts actor i factors. «Ens alegrem que s'hagi pogut tancar», ha exposat la regidora.



Participació ciutadana

Una altra de les qüestions que es van tractar en la darrera reunió del Patronat de la Patum va ser la proposta de reglament perquè un nombre determinat de ciutadans puguin veure els salts de Patum des de l'empostissat de fusta que es munta per Corpus al balcó de l'ajuntament. Aquest espai constitueix una talaia privilegiada per gaudir de la festa.

La regidora ha explicat que properament la proposta es penjarà al web del consistori i del patronat. A partir de llavors, els ciutadans podran dir-hi la seva a través d'instàncies. La voluntat és que ja sigui a través d'un sorteig o d'algun altre sistema es faci possible que «persones del poble» puguin veure la Patum des del balcó consistorial tal com ja va informar aquest diari al seu moment. «Anirà per salts i es reservaran un centenar de places», ha indicat Garcia. Serà per les Patums completes de dijous i diumenge així com a les sortides de les dues passades de dimecres i dissabte. Les de lluïment no perquè són salts en què el balcó ja està molt ocupat pels convidats del consistori.