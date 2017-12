El calendari solidari de la residència de Bagà uneix mares i fills

Mares i fills, fins i tot quatre generacions reunides, són protagonistes del calendari solidari de la residència Salarich Calderer de Bagà. El centre ha impulsat la tercera edició d'aquesta publicació, que té l'objectiu de recaptar fons per a projectes i d'atenció i millora de les necessitats de la gent gran usuària dels serveis que ofereix la Fundació Salarich Calderer a la comarca. El calendari es va posar a la venda ahir, després de la inauguració de l'exposició fotogràfica de les imatges que formen part del projecte d'enguany, obra del fotògraf berguedà Jordi Serra.

La directora de la residència, Isabel Gutiérrez, ha explicat que per tercer any consecutiu han apostat per editar un calendari solidari. «La proposta va néixer fa tres anys una mica de la necessitat de poder disposar de més recursos per tirar endavant projectes que fugen del dia a dia», explica. Segons la directora, «les quotes dels residents serveixen per cobrir les despeses més necessàries però sempre intentem poder organitzar altres activitats que serveixin per millorar les relacions intergeneracionals i també entre els mateixos residents i usuaris de la resta de serveis», explica.

En aquesta ocasió, el calendari gira a l'entorn d'un projecte del berguedà Jordi Serra. «A través d'una amistat hem pogut disposar de la seva implicació desinteressada en un projecte que ha anat més enllà del calendari», assegura Gutiérrez. «Durant tot el procés creatiu s'ha treballat amb els usuaris aspectes com les relacions entre mares i fills i l'emotivitat», afegeix.

I és que els protagonistes d'aquestes fotografies són els mateixos residents i els seus familiars i amics, així com també els treballadors del centre. Segons ha explicat el mateix autor, Jordi Serra, a les imatges hi apareixen algunes residents amb els seus descendents, i en alguns casos, fins i tot, s'ha aconseguit reunir en una mateixa instantània fins a quatre generacions: una resident amb la filla, el nét i el besnét. Seguint la mateixa línia, de mares amb fills, també s'hi han inclòs fotografies de treballadores del centre amb els seus fills. «Hi ha sis imatges de persones usuàries de la residència i sis de professionals del centre», ha detallat.

Serra explica el perquè d'aquesta proposta. «Tenia un projecte engegat que es titula cordó, fent referència al cordó umbilical que uneix mares i fills des del primer moment de la gestació i fins que el nadó neix», explica. A les fotografies, aquesta unió s'ha volgut simbolitzar amb uns llençols blancs que apareixen a totes les imatges.

La directora del centre ha explicat que s'han editat 500 edicions d'aquest calendari que es venen al preu de 8 euros en diversos establiments de Bagà i també a la mateixa residència. Els diners que es recaptin amb la venda dels calendaris es destinaran a dos projectes molt clars: a reparar l'ascensor de la residència, que s'ha espatllat aquest any, i a organitzar una activitat entre els usuaris dels serveis de centre de dia i atenció domiciliària. «L'ascensor és molt important per a les nostres instal·lacions i, a més a més, intentarem programar algun taller o activitat intergeneracional o més d'oci per als usuaris dels serveis», ha finalitzat.



Jordi Serra, l'autor

El projecte «Cordó» de Jordi Serra va començar l'any passat amb l'objectiu de fer una col·lecció de fotografies a mares amb els seus fills. La iniciativa ha tingut continuïtat amb el calendari de la residència Salarich Calderer. El fotògraf berguedà, membre de l'AFTDAO, ha fet altres exposicions, com la mostra de Patum de l'Arxiu Comarcal Berguedà del 2014.