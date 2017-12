Les escoles de música de Berga i Puig-reig tanquen l'any cultural al monestir de Sant Llorenç

Les escoles de música de Berga i de Puig-reig seran les encarregades de cloure l'any cultural al monestir de Sant Llorenç de Guardiola de Berguedà. Les formacions dels dos centres musicals oferiran els dos darrers concerts de la temporada a aquest equipament que s'ha fet un lloc a l'escena cultural berguedana i de la Catalunya Central.

Les actuacions seran els propers dissabtes 23 i 30 de desembre a 2/4 de 6 de la tarda, tal i com ha avançat l'alcalde de Guardiola de Berguedà, Josep Lara. Sota el lema Pacem in terris, l'Associació Cultural Civitas Cultura ha volgut encetar la primera edició dels Concerts de Nadal dels Pirineus amb l'objectiu que tinguin continuïtat en els propers anys. "Estem molt contents de la bona acollida que ha tingut la programació que hem portat al monestir durant tot aquest any, i esperem poder guanyar el concurs per gestionar l'equipament cultural en les properes temporades", ha assegurat el president de l'entitat, Toni Puig. Aquest any, l'escenari del monestir ha acollit 73 espectacles, 10 exposicions i 15 tallers i ha comptat amb la presència d'un nombrós públic. Per cloure la temporada i també l'any, "hem pensat en les escoles de música de la comarca" ha assegurat Puig. "Sempre hem dit que volíem col·laborar amb el territori"; ha afegit, i així serà en aquests dos darrers concerts.

El primer, tal i com ha explicat el director de la Coral de l'Escola Municipal de Música de Berga, serà dissabte 23 de desembre amb la participació de la coral i l'orquestra del centre berguedà. Els alumnes de la coral interpretaran els Motets de Nadal de Francis Poulenc; els de l'orquestra, dirigits per Albert Romero, el Concerto Grosso de Corelli; i tots plegats acabaran el concert amb una selecció de nadales populars. L'entrada tindrà un cost de 5 euros.

El 30 de desembre serà el torn de la coral d'adults Veus Fusion, el cor de grau mitjà Kanticum i l'orquestra de l'Escola Municipal de Música de Puig-reig. Les formacions del centre puig-reigenc oferiran diverses peces del repertori treballat en els darrers mesos, tal i com ha explicat la directora del centre, Carme Altimiras. Els directors seran Gemma Fígols, Araceli Esquerra i Xavier Guitó, respectivament. Aquest concert, serà amb taquilla inversa i els diners aniran destinats al projecte de l'Hospital Sant Joan de Déu per a la construcció d'un hospital pediàtric per a malalts de càncer.

Sabata i Altimiras s'han mostrat agraïts als responsables de Civitas Cultura la invitació a actuar al monestir. Els dos han ressaltat la importància de combinar la vessant pedagògica amb la cultural, i que "l'oportunitat de fer concerts fora de les aules és molt enriquidora".

La directora de Turisme de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, Imma Espel, ha assegurat que cal continuar treballant per convertir el monestir de Sant Llorenç en un espai de referència cultural, "més enllà del Berguedà". Espel ha valorat positivament la feina feta fins ara i creu que "els visitants comencen a saber que al Berguedà hi ha una oferta cultural estable".