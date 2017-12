Berga farà la recepció dels Reis davant de l'església

Les obres de reparació de la teulada de l'edifici de l'ajuntament de Berga faran que enguany la recepció dels Reis de l'Orient de Santa Eulàlia, just davant de la casa consistorial, per la impossibilitat de fer-la, com sempre, al balcó municipal. I és que just davant hi ha una gran grua torre que tapa bona part de l'edifici. Així, la tradicional imatge dels tres Reis de l'Orient adreçant-se als berguedans i, especialment, a la mainada des del balcó de l'ajuntament enguany no serà possible.

La regidora de Festes, Mònica Garcia, ha explicat que el consistori va plantejar als representants de les entitats que col·laboren a la cavalcada de Reis què havien de fer i si s'havia de mantenir la recepció a la plaça de Sant Pere.

Fruit de les converses entre el representants municipals i de les entitats col·laboradores en la cavalcada s'ha acordat «fer igualment la recepció» a la plaça de Sant Pere i el mateix recorregut pel barri vell. Així, la desfilada reial continuarà passant pel carrer Major, un dels moments que es volia preservar. I com que no es podrà fer la recepció reial i els parlaments des del balcó s'ha acordat amb els responsables de la pàrroquia fer-ho a les escales i el cancell de l'església de Santa Euàlia, on la quitxalla podrà saludar-los.

El rector Marc Majà ha expressat la seva satisfacció per poder acollir aquesta activitat. «Estem contents d'acollir-ho i poder donar un cop de mà». Aquests dies s'acabaran de concretar els detalls pràctics de la salutació que faran els Reis. Cada any es fa com a punt final de la cavalcada que comença a l'institut de Berga i recorre el centre del nucli urbà el 5 de gener. Un cop feta l'ofrena al Nen Jesús a la Berruga, es fan els parlaments.