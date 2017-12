El reglament intern de la colla dels plens està pendent de les esmenes finals

El reglament intern de la colla dels plens i maces que ha estat ratificat pel Patronat de la Patum està pendent encara que la colla resolgui algunes esmenes que es va apuntar en la darrera reunió de l'organisme patumaire, segons han matisat fonts del patronat. Un cop s'hagin resolt aquestes esmenes ja es podrà procedir a la seva aprovació final i també a la publicació. Es faran públics els reglaments de règim intern dels plens i també els de la resta de colles de la celebració que al seu dia ja els havíem fet.

Les esmenes fan referència als aspectes relacionats amb la participació ciutadana a la colla, que al seu dia va aprovar que el 10% dels 400 salts es donaria a persones que no han saltat mai de ple, que es faria formació per a acompanyants de ple i que també es donarien per sorteig els salts de les maces de la Patum de lluïment tal com ja va explicar aquest diari al seu dia.