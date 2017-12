El Berguedà rebrà una ajuda de 8.000 euros anuals per atendre persones LGTBI

La comarca del Berguedà se suma al total de 25 territoris del país que compten amb un servei d'atenció integral per a persones LGTBI. Es tracta d'un espai, que s'ubicarà al Consell Comarcal, des d'on es duran a terme campanyes educatives, tasques de sensibilització i tallers, però també atenció psicològica a les persones que estiguin patint per la seva condició sexual.

El Govern i el Consell Comarcal han signat aquest dimecres un acord mitjançant el qual, la comarca rebrà, com a mínim, 8.000 euros anuals pel desplegament d'aquest servei que, a la Catalunya Central, fins ara només es feia a Osona. Un dels objectius és evitar que la gent s'hagi de desplaçar fins a Barcelona o grans capitals per expressar les seves angoixes o garantir els seus drets.

L'acord l'han signat Mireia Mata, directora general d'Igualtat de la Generalitat de Catalunya i el president del Consell Comarcal del Berguedà, David Font. El dirigent berguedà ha destacat que d'aquesta manera "es consolida el treball que ja fa temps que es realitza des del Consell en el camp de la igualtat de gènere i la diversitat afectiva i sexual". Font ha dit que s'oferià "un servei integral de sensibilització i divulgació" amb xerrades a les escoles i tallers així com atenció a la carta per a les persones que ho demanin al Consell.

Per la seva banda Mireia Mata, la directora general d'Igualtat ha lloat "l'aposta clara i decidida" del Consell Comarcal del Berguedà per oferir "un servei d'atenció integral " perquè això "diu molt del compromís amb el col.lectiu de les persones LGTBI i els seus drets que "són drets humans". Mata ha dit que "és molt important que el Berguedà s'hagi incorporat" a les comarques que presten aquest servei ja que d'aquesta manera es garanteix els drets del col.lectiu LGTBI del territori sense que s'hagin de desplaçar fora.

Per la seva banda, Núria Mariano tècnica d'Igualtat del Consell Comarcal del Berguedà ha destacat que "fa temps que estem incorporant la visió LGTBI a les accions en polítiques d'igualtat que estem fent". El nou servei "està en plena sintonia amb el treball que fa temps que realitzem".

El servei el prestarà en funció de les necessitats que es detectin, una persona contractada pel Consell per 25 hores a la setmana de les quals una part estaran dedicades a fer aquesta tasca.