El turisme rural penja el cartell de 'complet' a la Catalunya Central per Cap d'Any

Ja fa força dies que les cases de turisme rural de la Catalunya Central han arribat gairebé al 100% d'ocupació i és difícil a hores d'ara trobar alguna plaça lliure per a la nit del 31 de desembre. És el cas de les comarques que concentren més places d'aquestes característiques com l'Alta Anoia, el Berguedà, el Solsonès i Osona, on en la majoria de casos ja s'ha penjat el cartell de 'complet'. El perfil de visitants que opta pel turisme rural per passar el Cap d'Any a les comarques centrals són colles d'amics o famílies de l'àrea metropolitana de Barcelona. En canvi, en el cas de Nadal i Reis les previsions no són tan altes i l'ocupació va del 30 al 80%. El fet que enguany les festes hagin caigut en caps de setmana fa que els clients passin almenys dues nits als establiments turístics i no només una.

En tots els casos, el perfil majoritari és un client "proper", de les comarques de la rodalia o l'àrea metropolitana de Barcelona, que busca intimitat per estar amb la família o la colla d'amics, segons ha explicat l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme del Moianès i Osona. A Osona, però, les bones previsions per Cap d'Any contrasten amb les reserves fetes per Nadal. Si bé hi ha alguns establiments que han decidit tancar, l'ocupació és desigual i va del 30% al 70%. Tot i que hi ha clients que tenen reserves fetes des de fa setmanes, els hostalers confien en les reserves d'última hora per poder acabar d'omplir les seves cases i habitacions.

De la seva banda, el Consorci de Turisme de l'Alta Anoia ha assegurat que estan "molt satisfets" amb la demanda d'aquestes festes nadalenques i han apuntat que les reserves similars a les de l'any passat. Des del Consorci també han explicat que, el fet que enguany tant el dia de Nadal, com també Cap d'Any i Reis s'escaigui en cap de setmana propicia que els clients reservin almenys per a dues nits i no només una. Els establiments de l'Alta Anoia també noten que les reserves per dates assenyalades com aquestes es fan amb bastants dies d'antelació.

Al Berguedà es viu una situació similar amb dades molt positives per a Nadal i Cap d'Any i una ocupació més fluixa per Reis. En aquest sentit, el president de l'Associació de Turisme Rural del Berguedà, Jordi Pellicer, ha explicat que per Cap d'Any "ja fa temps que és una bogeria les sol·licituds que rebem i al mes d'agost ja tenim gairebé les cases plenes". Segons Pellicer, les famílies i colles d'amics han trobat en les cases rurals "una bona solució per poder reunir-se i celebrar les festes a una casa equipada i amb unes bones condicions".

També estan pràcticament plenes les cases de turisme rural del Bages, en canvi els hotels i petits apartaments de la comarca preveuen una ocupació més aviat baixa, ja que el client usual és de negocis i, per tant, aquests dies disminueix. En el cas de Montserrat, tant l'Hotel Abat Cisneros com les Cel·les Abat Marcet tenen una ocupació del 70%, una dada similar a la de l'any passat.

Al Solsonès, tant els hotels com les cases de turisme rural confien en assolir una ocupació del 100% per Cap d'Any, mentre que per Nadal a hores d'ara les reserves als hotels es troben al voltant del 50%. Segons informen des del Gremi d'Hostaleria del Solsonès, pel turisme rural les festes de Nadal són molt bones perquè donen l'opció als grups d'amics o famílies a poder estar tots junts en una mateixa casa. Els establiments també constaten que les dades d'enguany són similars a les de l'any passat.