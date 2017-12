Les administracions del Berguedà contracten dotze joves en pràctiques

Una dotzena de joves han començat a treballar en pràctiques en diverses administracions públiques del Berguedà. Aquestes contractacions s'han portat a terme dins el programa de Garantia Juvenil del Servei d'Ocupació de Catalunya.

El Consell Comarcal ha contractat dos joves: un per a tasques a la conselleria d'Esports i l'altre al departament administratiu i de comunicació. Per segon any consecutiu, el Consell Comarcal del Berguedà s'ha acollit a aquesta línia d'ajudes per poder donar oportunitats laborals a joves.

A més a més del Consell Comarcal, 10 ajuntaments de la comarca també tenen joves d'aquest programa treballant-hi. Es tracta dels ajuntaments d'Avià, Bagà, Casserres, Cercs, Gironella, Gósol, Guardiola de Berguedà, Puig-reig, Sant Jaume de Frontanyà i Vilada. Fonts del Consell Comarcal han explicat que «aquest programa permet agafar experiència i millorar el currículum dels joves contractats, que, en alguns casos, és la primera feina i porta d'entrada al món laboral».

El procés de selecció es va realitzar durant el novembre i els contractes signats són de mig any. La convocatòria s'adreçava a joves entre 18 i 29 anys sense feina i sense cursar estudis en l'actualitat, però que en els darrers anys haguessin finalitzat estudis universitaris, cicles formatius de grau mitjà o superior o amb certificat de professionalitat. També havien d'estar inscrits al SOC com a demandants d'ocupació, així com en el programa de Garantia Juvenil.

El Consell Comarcal i l'Agència de Desenvolupament del Berguedà han fet la selecció de forma mancomunada i faran el seguiment de tot el projecte, que permeti una incorporació al mercat laboral un cop acabades les pràctiques.