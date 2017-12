Un berguedà va a votar en llitera

El berguedà Gerard Alsina ha anat a votar aquestes eleccions catalanes en llitera. El jove està ingressat a l'hospital comarcal Sant Bernabé de Berga per problemes de salut. Amb tot, ha volgut fer realitat el seu anhel de poder votar aquest 21-D. Ha demanat als metges una autorització per anar al col·legi electoral i dipositar la seva papereta dins de l'urna segons han explicat a Regió7, fonts de la seva família. "Hem demanat a la Creu Roja de Berga s'hi oferien el servei de trasllat i ens han dit que sí. L'han vingut a buscar a l'hospital i l'han portat amb la llitera" a votar al col·legi electoral ubicat a l'escola Municipal de Música de Berga. La seva presència ha generat expectació a la mesa on ha exercit el seu dret a vot perquè no és el més habitual que un elector hi vagi amb llitera.

El moment ha quedat immortalitzat en aquesta foto que la seva família ha penjat a les xarxes. Posteriorment l'han portat de nou al centre hospitalari berguedà on roman ingressat. Fonts familiars han indicat a Regió7 que "en Gerard tot i que es troba molt cansat ha estat molt content de poder votar tal i com volia".