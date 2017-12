El Consell acaba la primera fase de les obres per poder encabir més personal

El Consell Comarcal ha acabat les obres per reorganitzar la zona de despatxos actual de la primera planta que dóna a la plaça d'Europa per poder acollir més personal. Les obres han costat 58.000 euros i han permès guanyar espai i agrupar els treballadors per àrees. També s'han convertit tres despatxos en sales de reunions, tal com ja va avançar aquest diari al seu dia.

David Font, president del Consell Comarcal del Berguedà, ha explicat que aquesta és la primera fase d'ampliació ja que de cara al 2018 hi haurà una altra fase.

Les obres han consistit a reconvertir sis despatxos on treballaven sis persones en un espai obert que ha de permetre acollir fins a 16 professionals. David Font ha explicat que l'espai s'ha aconseguit traient les separacions dels despatxos. Les noves zones de treball, que també han estrenat mobiliari i cadires, tenen capacitat per a quatre persones cadascuna i només estaran separades per armaris. Els nous àmbits de treball són més espaiosos i també gaudeixen de molta llum.

Aquestes obres han d'eliminar de moment els problemes derivats de la manca d'espai que pateix l'ens comarcal mentre no se soluciona l'ampliació del local. El govern de l'ens comarcal ha fet una oferta econòmica de 711.080 euros a l'Ajuntament per comprar-li les 4 plantes que estan situades a sota de l'immoble que ocupa l'ens i que acullen la biblioteca de Berga Ramon Vinyes i Cluet (vegeu Regió7 del 6 de desembre). El president comarcal s'ha donat de marge fins al juny del 2018 per saber si el consistori berguedà accepta la seva oferta o no.

La reordenació d'espais actual és la primera part d'un procés que continuarà el 2018, quan caldrà trobar més zones de treball per acollir serveis com l'Equip d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Actualment al Consell del Berguedà hi treballen 52 persones.