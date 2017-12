Els comerciants del Vall recorden els inicis del barri amb fotos antigues

Molts berguedans i visitants que passen per la ciutat de Berga tenen el passeig de la Indústria com un dels espais referents de celebració de fires i altres actes lúdics. El que molts no saben, perquè segurament no havien nascut, és que la zona del Vall, amb la fesomia que es coneix actualment, va néixer a principi del segle XX per la necessitat d´un creixement urbanístic de la ciutat fora de les muralles.

Mostrar com era aquest barri de Berga fa un segle, reivindicar els seus orígens i a la vegada dinamitzar els establiments i botigues d´aquest l´eix comercial que s´ha convertit en un espai referent de la capital berguedana, són els principals objectius de la iniciativa impulsada per l´associació de Berga Comercial-el Vall. Es tracta d´una proposta original que convida els veïns i visitants a conèixer el passat del passeig de la Indústria i els seus entorns a partir d´un àlbum de fotografies antigues. Aquest àlbum ja es pot recollir a qualsevol dels establiments adherits a Berga Comercial-el Vall.

Les fonts del Vall actualment i en una imatge de principis de segle.

Com han explicat els seus responsables, se n´han editat 1.600 i participar-hi és molt senzill. Cada comerç donarà un sol cromo a les persones que s´acostin a l´establiment a sol·licitar-lo, ja que, a diferència d´altres campanyes comercials, en aquest cas no cal fer cap compra per obtenir l´adhesiu. En total, l´àlbum consta de 48 cromos que s´han d´enganxar als espais reservats al llarg de les dotze pàgines del llibret que s´ha editat. Cada espai té el nom de la botiga on cal anar-lo a cercar.

Una de les membres de l´associació comercial del Vall, Dolors Fígols, ha fet ressaltar que l´objectiu és que els veïns i visitants s´interessin per aquest espai de la ciutat. «Estem contents que ens vinguin a veure i ens coneguin», va assegurar durant la presentació de la proposta. Per la seva banda, la dissenyadora Ermínia Altarriba, autora del llibret, va exposar que l´àlbum «és un petit recull de fotos del primer quart del segle XX». Les imatges formen part del fons de l´Àmbit de Recerques del Berguedà i de Foto Luigi. De moment, han acotat la proposta a la primera part del segle passat amb l´objectiu que la proposta pugui tenir continuïtat amb àlbums dedicats a la resta de períodes.

El projecte ha tingut un cost de 4.000 euros i es preveu que pugui finalitzar-se al març de l´any vinent. Serà llavors quan tots els participants que hagin completat l´àlbum podran entrar al sorteig d´una tauleta. El darrer cromo cal recollir-lo a l'Oficina de Turisme de Berga.



Vessant pedagògic

Més enllà de poder comprovar, a través de les fotografies antigues, com ha canviat el passeig de la Indústria amb el pas del temps, adonar-se que fa cent anys pràcticament ni existia i veure com ha evolucionat la seva fesomia i la dels edificis que formen part del seu conjunt arquitectònic, l´objectiu és que els col·leccionistes dels cromos puguin conèixer, també, una pinzellada de la història de la ciutat i, concretament, de la zona del Vall.

És per això que les imatges –un cop s´hagin enganxat a l´espai adequat– estan acompanyades de textos que han estat elaborats per la historiadora berguedana Dolors Santandreu, que ha explicat a Regió7 que el naixement del passeig de la Indústria té uns motius molt clars: la construcció d´una carretera que no passés pel centre de la ciutat per facilitar el trànsit de ramats, mercaderies i veïns.

Des de la segona meitat del segle XIX, explica Santandreu, «la carretera travessava la vila des del portal de Sallagosa, a la plaça de les Fonts, fins al portal de Santa Magdalena. Per tant, seguia tot el car-rer Major fins a arribar a la plaça de Sant Pere, on començava un punt difícil, la pujada del carrer de les Canals, avui Buxadé». Per això, continua, «l´any 1872 l´empresa que explotava les mines de Fígols va demanar a l´Ajuntament la construcció d´un pas alternatiu» que unís el collet de Santa Magdalena amb el Vall, la Ribera de les Tinyeries (avui plaça de la Ribera) i la Canya (avui Ronda Moreta): la carretera de Ribes.



Evolució del Vall

Tot i que el Vall dels Estudis, actualment la plaça Viladomat, ja estava habitat abans, Santandreu recorda que «l´any 1834 l´Ajuntament optà per donar un caràcter uniforme a les construccions de la plaça amb l´obligatorietat de construir en tots els habitatges arcs de mig punt». L´any 1909, l´arquitecte municipal Roc Cot i Cot projectava continuar la plaça amb un passeig «reclamat pels particulars al·legant que era urgent a causa del creixement del nou barri a l´entorn de la fàbrica del Canal, que no era l´única fàbrica que hi havia al Vall, ja que també hi havia Cal Rodergas, ara desapareguda. El 1913 l´arquitecte municipal Alexandre Soler i March va fer un nou projecte de passeig del Vall que el feia arribar fins al cementiri, i l´any 1928 es va fer la nova urbanització de la plaça Viladomat a partir d´un projecte de l´arquitecte municipal Emili Porta i Galobart. En el marc d´aquest projecte es van fer les dues fonts de caire modernista que són, encara avui, un símbol del Vall, recorda la historiadora.