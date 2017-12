Jaume Huch recupera en un llibre el text dels Pastorets infantils dels 90

Són molts els berguedans que van ficar-se a la pell dels àngels que fan el pessebre del cel, dels dimonis punk del club del Pere Botero i de la resta de personatges de l'espectacle Hem vist l'Estel (o uns Pastorets infantils) que van representar-se a Berga durant la dècada dels 90. Aquells infants, que ara ja són més grans, van ser els encar-regats de portar a escena l'obra de Mitus Stampa, el pseudònim que utilitza l'escriptor i editor Jaume Huch quan es dirigeix al públic infantil i juvenil, que aquest Nadal tornarà a prendre vida. No a l'escenari, sinó a través de les pàgines del llibre que ha editat L'Albí amb l'objectiu de preservar aquesta obra i homenatjar-ne els seus impulsors, entre els quals hi ha Ramon Maria Serchs, que aquest any es compleixen els quinze anys de la seva mort.

Huch –o Mitus Stampa– confessa que feia anys que tenia al cap la recuperació d'aquest text teatral que encara es conserva a la memòria dels que van protagonitzar alguna de les edicions que van programar-se durant nou anys. De fet, explica que abans de poder fer l'edició ha hagut de passar el text a ordinador «perquè quan el vaig escriure encara utilitzava la màquina d'escriure!».

Aquesta obra va ser un encàrrec dels responsables del Grup dels Pastorets Infantils de Berga. «Volien un text propi, ja que fins llavors feien uns Pastorets que combinaven parts de diversos textos nadalencs», explica. Huch, però, va fer-los una proposta «que no s'adequava gaire amb els Pastorets convencionals» i que, a banda d'anar dirigida als infants i joves, «fusionava les escenes dels Pastorets tradicionals amb les figures del pessebre, amb l'objectiu de reivindicar la nostra cultura popular nadalenca», destaca.

L'argument de l'obra gira a l'entorn d'un viatge de fantasia de dos infants per un món imaginari mentre somien: en Marcel coneix el pessebre del cel, mentre que en Pere, el pessebre de l'infern. El paral·lelisme entre aquests dos mons és l'eix central de l'obra, «però són un cel i un infern diferents als quals apareixen als Pastorets tradicionals com els de Serafí Pitarra, que a Berga tenim tant interioritzats».



Fidelitat de l'autor

Huch assegura que s'ha mantingut «molt fidel» al text original, tot i que reconeix que actualment hi ha alguns anacronismes. «Per exemple, els àngels es comuniquen amb un aparell del moment i no amb un mòbil, que és el que faríem servir ara», explica. «Però no he volgut fer cap canvi i he mantingut totes les acotacions per convertir l'espectacle teatral en una obra literària», diu.

Una de les voluntats de l'autor és que aquest llibre serveixi d'homenatge a les persones que van fer-li la proposta, en especial al desaparegut Ramon Maria Serchs, però també a d'altres que van formar part d'aquell grup, com Queralt Cortina o Pere Artigas. «A més, també vull recordar la implicació al projecte de Ricard Cuadra, que va ser l'autor de dues de les peces musicals que formen part de l'espectacle», del qual enguany fa vint anys del seu traspàs.



El llibre recull fil per randa tot el guió teatral de l'espectacle nadalenc que aplegava, cada any, prop d'un centenar de persones, així com també les lletres de les cançons que formaven part del muntatge –que tenia músics en directe– i un recull de fotografies a tot color. «Volia que hi hagués una part d'imatges perquè la gent recordi les escenes i perquè sigui també un record per als que van formar-ne part», ha destacat.

Presentació

El llibre que recull l'obra Hem vist l'Estel (o uns Pastorets infantils) es presentarà en públic el proper dijous 28 de desembre, a la sala Casino de Berga, a partir de les 7 de la tarda. Tal com ha avançat Jaume Huch, el seu autor i editor, la voluntat és reunir en un mateix acte els impulsors de la iniciativa i també alguns dels actors que van participar a les representacions durant els nou anys que es va programar l'espectacle, des del 1990 fins al 1998.

Huch ha explicat que, a banda de donar la paraula a alguns dels quals formaven part del Grup de Pastorets Infantils en el moment que va estrenar-se l'obra, com Queralt Cortina o Pere Artigas, «serà interessant veure com recorden els que van ser-ne protagonistes el seu pas per l'espectacle». L'autor assegura que «en els dar-rers dies, que he contactat amb alguns d'ells per si tenien ganes de venir, he comprovat que la majoria recorden molt bé aquesta etapa i, fins i tot, alguns encara se saben el paper i les cançons», diu.

Tot i que encara no està acabat de confirmar, Huch espera que, a banda de conèixer l'opinió dels antics actors de l'obra, també es pugui recrear alguna de les escenes amb la seva participació.