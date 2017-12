Els Reis participaran en una funció dels Pastorets de La Farsa per primera vegada

Melcior, Gaspar i Baltasar faran una ofrena al naixement dels Pastorets de l'Agrupació Teatral La Farsa. Per primer cop, els Reis d'Orient participaran, de manera simbòlica, en una de les funcions de l'espectacle nadalenc de l'entitat berguedana. Serà en la darrera escena del muntatge, al portal de Betlem, i en una única ocasió: en la representació del 6 de gener, coincidint amb el dia de Reis.

El president de La Farsa, Josep Maria Salat, ha explicat a Berguedà Setmanal que es tracta d'un esdeveniment «excepcional» i que «en principi únicament tindrà lloc aquest any» tenint en compte que el dia de Reis hi haurà funció. Segons Salat, els darrers anys s'havia deixat de programar la representació del dia 6 de gener. «Havíem notat una davallada de públic perquè es tracta d'un dia molt familiar i costa que a les cases on hi ha canalla se surti per anar a teatre», fa ressalta. «Com que el calendari d'aquest Nadal és el que és, i molts festius s'escauen en cap de setmana i no hi havia cap altra data possible, hem apostat per recuperar el dia de Reis dins del calendari de funcions de manera excepcional, i l'hem volgut fer especial per captar més públic, principalment, l'infantil i familiar», ha detallat el president.

Salat ha volgut deixar clar que els Reis no formaran part de l'espectacle com a tal, sinó que la seva presència a l'escenari serà únicament al final de la representació. «A la darrera escena, els Reis faran una ofrena al nen Jesús i posteriorment, per aprofitar la seva visita, un cop finalitzada la funció, també saludaran i lliuraran un petit obsequi als infants que ho vulguin».

A més a més, per animar els espectadors a sortir de casa i acostar-se al teatre la tarda del dia de Reis, La Farsa ha decidit fer un descompte «substancial» a l'entrada per als menors de 12 anys i el preu serà de 3 euros. La resta de representacions (el 25 de desembre a les 10 de la nit, i els 26 de desembre, l'1 de gener i el 7 de gener a 2/4 de 6 de la tarda) el cost de les entrades és de 7 euros per als infants i de 12 per als adults.

Tal com ha avançat el president de l'entitat, no es preveu repetir la visita en properes edicions, «si no és que per necessitats del calendari hem de programar la funció del dia 6 de gener». En els darrers anys, l'espectacle sempre es programa en cinc representacions diferents, i a banda de les del 25 i 26 de desembre i la de l'1 de gener, que són inamovibles, les dues funcions restants es reparteixen en els caps de setmana entre Nadal i Reis, segons el calendari.



Més novetats

Més enllà d'aquesta funció especial, el centenar de persones que hi ha al darrere d'aquestes representacions ultimen els detalls del procés d'assajos que va iniciar-se a l'octubre. Una de les principals novetats, tal com ja va explicar aquest diari, és la renovació de la música del muntatge. Per altra banda, Josep Maria Salat ha destacat que també s'hi han fet petites modificacions en alguna de les escenes, així com l'estrena d'actors en alguns dels papers principals. «Sempre està bé que hi hagi renovació i que alguns joves que fa anys que són a l'equip dels Pastorets agafin el relleu d'altres actors que pels motius que sigui volen deixar pas a d'altres persones», ha explicat.



Abonaments per als seguidors

Des de l'any passat, les persones que són seguidores dels Pastorets de Berga, principalment els familiars dels actors, tenen l'oportunitat d'obtenir un abonament per assistir a tres de les representacions al preu de dues. La iniciativa s'ha mantingut enguany, diu Salat, com a «deferència, principalment, als familiars dels actors». El cost d'aquest abonament és de 24 euros. .Les entrades per a les representacions dels Pastorets de La Farsa es poden comprar a través de www.elspastoretsdeberga.cat o a la taquilla els dies de les representacions abans de la funció