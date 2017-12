Xavier Curriu: «El Nadal està molt relacionat amb les flors i la decoració»

Les flors i els centres decoratius seran protagonistes, un any més, a les taules de moltes llars durant les festes de Nadal i cada cop són més els berguedans que opten pels avets naturals en lloc dels arbres artificials per fer reviure l´ambient nadalenc. Així ho corrobora el jardiner Xavier Curriu, gerent i responsable del centre de jardineria, floristeria i decoració de Cal Rosal. Tot i que assegura que les festes de Nadal no són la millor època de l´any per als establiments com el seu, té clar que sí que és un «bon moment per mostrar totes les possibilitats que oferim, des de plantes d´exterior fins a flors d´interior així com també elements de decoració i tallers».

«Des de l´1 de desembre i fins passat Reis tenim feina perquè Nadal està molt relacionat amb les flors i els elements decoratius», afirma Curriu. Un dels exemples més clars d´això és la venda d´arbres naturals vius. «Moltes persones volen tenir un avet natural a casa, i nosaltres oferim la possibilitat que, un cop passades les festes, puguin retornar-lo perquè el puguem replantar», explica. També tenen sortida algunes plantes vinculades amb Nadal, com són el boix grèvol, les ponsèties, els rams d´eucaliptus i també d´altres elements decoratius amb flors naturals.

Durant aquests dies, l´establiment de jardineria i decoració també ha organitzat tallers perquè els particulars puguin fer els seus centres de taula i altres elements decoratius de Nadal. «Ens trobem que moltes persones vénen a comprar per aquestes festes i els comentem que organitzem aquestes sessions i s´hi interessen, perquè veuen que pot ser enriquidor aprendre a fer les seves pròpies creacions», explica.

Segons Curriu, la moda de fer servir flors i elements decoratius per Nadal «està en auge a tot Europa, i també ha arribat a casa nostra». És per això que creu que «és normal» que hi hagi cada cop més persones interessades en aquest tipus de productes. A més a més, una de les particularitats del seu establiment, explica, «és l´elaboració de propostes molt personalitzades i fetes a mida segons el que ens demanen». Curriu assegura que «tot el que fem és únic i això és un element positiu i que agrada a la gent».

El centre especialitzat de Cal Rosal obre durant tots els dies de l´any i aquestes festes també manté les portes obertes per als que encara, a darrera hora, han d´ultimar els detalls per a l´àpat de Nadal o comprar regals. «Tenim molts clients que vénen a buscar regals per fer per durant les festes, així com també empreses que opten per felicitar el Nadal amb flors o elements decoratius als treballadors, establiments que pensen en les flors per guarnir els seus aparadors i interiors durant la campanya de Nadal, o bé particulars per guarnir casa seva», detalla. «Intentem adaptar-nos a les necessitats i a les propostes que ens demanen», finalitza.