Allaus controlades perquè la carretera estigui oberta

Un dels esculls clau que ha de salvar Coll de Pal per esdevenir una estació d'esquí com les altres és aconseguir que la carretera que hi condueix estigui oberta el màxim de dies possible. Històricament la carretera ha tingut problemes d'accessibilitat a causa de les congestes i també del risc d'allaus que quan és de 3 sobre l'escala de 5 obliga a tallar la car-retera (encara que faci bon temps per esquiar), que és de la Diputació de Barcelona, que en fa el manteniment. L'alcalde de Bagà, Nicolás Viso, va dir que «s'ha fet un treball important amb la Diputació i Ferrocarrils». El fruit és que l'empresa de la Generalitat «col·laborarà per gestionar les allaus», va indicar el batlle baganès. Ja s'ha fet un estudi dels punts de la carretera més susceptibles de tenir allaus amb l'objectiu de poder «provocar-les i treure el risc per als conductors» i que així puguin arribar amb els cotxes amb seguretat a l'estació municipal baganesa. Aquesta mesura es durà a terme a través d'uns equips especialitzats. «Això no serà d'avui per demà, caldrà una planificació, però crec que és una bona notícia», va assegurar l'alcalde Viso. També es preveu habilitar una zona d'aparcament a l'estació de Coll de Pal ja que ara no en té.