Bagà i Sant Julià il·luminen la nit més llarga amb foc a la Fia-faia

La Fia-faia ha tornat a il·luminar Bagà i Sant Julià de Cerdanyola amb unes 500 i 200 faies respectivament. Tant les xifres d'assistència com les de faies segueixen en la línia de l'any anterior, que al també caure en cap de setmana fou molt concorreguda. El fet de ser una festa declarada Patrimoni de la Humanitat per la Unesco -l'1 de desembre del 2015- no fa més que accentuar la gran afluència.

A les 6 de la tarda ha sigut moment d'encendre la foguera al Siti, per al cap de mitja hora iniciar la baixada dels faiaires, que han arribat a l'església parroquial de Sant Esteve pels volts de les 7 de la tarda. Les torxes vegetals s'han acabat encenent amb el toc d'oració i l'entrada dels protagonistes a la plaça Catalunya, per acabar fent l'encesa de les fies-faies, fins a la plaça Porxada, amb la tradicional cançó i dansa final, acompanyades de coca amb allioli de codony per als assistents.

A Sant Julià, l'alcalde Agustí Elies ha recordat que fa un any va baixar una faia el qui va acabar sent conseller de la Generalitat Lluis Puig, ara a Brussel·les amb Carles Puigdemont. Ha explicat que al moment d'encendre les faies al Clos l'ha trucat i que s'ha emocionat. Aleshores, la gent han començat a cridar «Llibertat» i s'han mostrat pancartes de «Llibertat presos».