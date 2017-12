En deu anys l'autovia s'ha convertit en una eina clau per a la dinamització del Berguedà

Una dècada després de la posada en servei de l'autovia al Berguedà, aquesta carretera ha esdevingut una eina estratègica per a la dinamització de la comarca. El 21 de desembre del 2007, l'aleshores President José Montilla va presidir l'obertura del darrer tram desdoblat de la nova C-16. Després d'anys de controvèrsies sobre el traçat d'aquesta nova carretera, finalment, a la darreria del 2007 es posava en servei el viaducte de Cal Prat a Puig-reig, el darrer tram que quedava pendent d'una autovia que arribava fins a Berga del tot acabada i que des de Navàs va costar 234 milions d'euros.

L'empresari Joan Boix i president de la delegació al Berguedà de la Cambra de Comerç de Barcelona ho té clar: «És un luxe aquesta carretera. La competitivitat que et dóna és increïble». Posa d'exemple la seva empresa, serradora Boix, que treballa en el sector forestal i que ha de transportar fusta arreu. La velocitat a què es pot transportar la mercaderia és un factor clau per a les empreses, especialment en funció de «l'activitat que tinguin. Això [una bona carretera] et dóna una competitivitat molt gran», ha assegurat Boix. «El transport de mercaderies amb una bona carretera s'abarateix».

Per al president del Consell Comarcal del Berguedà, David Font, aquesta infraestructura «va suposar l'obertura del Berguedà a Barcelona i tota l'àrea metropolitana en molts sentits. En el sentit laboral, garantia que la gent s'arrelés al territori malgrat tenir la feina a Barcelona o rodalia; en el sentit empresarial, afavoria competitivitat de les nostres empreses; en el sentit social; era un cop més i amb força territori d'acollida de persones d'arreu que veien en el Berguedà un territori d'oportunitats; i en el sentit turístic, ens permetia captar un públic familiar de l'àrea metropolitana, i consolidar-lo amb els anys».

Previsions incomplertes

Al final del 2007 no se sabia que estava apunt d'esclatar una de les crisis més importants des del principi del segle XX. L'estrena del viaducte de Puig-reig es va fer amb la vista posada en els passos següents per materialitzar una de les grans i històriques reivindicacions del Berguedà: completar el desdoblament de l'eix del Llobregat, la via d'interès europeu E-9 que situa el Berguedà a la ruta entre els ports comercials de Barcelona i Rotterdam. En aquell moment es preveia que les obres per continuar el desdoblament de l'eix del Llobregat podrien iniciar-se l'any 2010. Res més lluny de la realitat però. La brutal recessió i l'elevat cost que s'estimava pel projecte de 700 milions d'euros el van deixar en un calaix sine die.

Que l'autovia s'acabi a Berga ha fet que els taps a la carretera s'hagin traslladat a l'alt Berguedà, especialment els caps de setmana de la temporada d'hivern per anar a esquiar, com admet el president comarcal, David Font. «Òbviament ha suposat també un volum més elevat de trànsit que passa Berguedà amunt, però que ens ha acostat a beneficis de Barcelona i rodalia és una veritat incontestable», rebla.

Però: quines són les fites de futur de la C-16 al Berguedà? Per al president del Consell, el repte és «consolidar aquesta autovia fins a Cercs i ampliar la capacitat de la resta entre Cercs i la boca sud del Túnel del Cadí». Fa referència al projecte d'ampliació de l'autovia i construcció d'un tercer carril reversible. La voluntat del Govern català és poder treure a licitació els treballs l'any 2018. Aquesta previsió es va fer l'agost d'enguany abans que esclatés la crisi política al país. I ja veurem si es compleix.

Molt trànsit per esquiar

El 5 de novembre del 2014, l'aleshores conseller de Territoi i Sostenibilitat Santi Vila va afirmar en l'acte de celebració dels 30 anys de la construcció del Túnel del Cadí que no era necesari desdoblar la C-16 de Berga en amunt. La raó: que el volum de vehicles que hi circulen no ho fa necessari. En aquest tram de via hi transiten diàriament de mitjana entre 6.500 i 11.800 cotxes al llarg de l'any. Però els caps de setmana d'hivern, a la temporada d'esquí, té puntes de trànsit de fins a 19.100 vehicles. L'elevat cost del desdoblament va fer que el Govern aparqués aquesta idea però decidís fer un tercer carril reversible perquè la C-16 pogués absorbir aquests pics de trànsit d'esquiadors.

Mentre això no arriba, el Govern ja ha executat obres de millorar del traçat nord atenent la petició feta al seu dia pel Consell Comarcal del Berguedà. David Font ha destacat les obres de millora del tram entre Berga i Bagà.

«La inversió en seguretat, a banda de la millor mobilitat, ha estat l'obsessió comarcal fins que es fessin les actuacions necessàries. I així s'ha anat fent», ha exposat.

A partir d'aquí, «el que ens cal és mirar endavant, no quedar-nos immòbils amb els 10 anys de desdoblament, sinó planificar la via al futur. I que les oportunitats que tenim i que tindrem es quedin al Berguedà, la terra de futurs».